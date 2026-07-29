Туск заявил, что Навроцкий не ответил на его призыв осудить нападение на украинцев во Вроцлаве

$44.930.0751.070.00
ukenru
Эксклюзив
13:16 • 4144 просмотра
Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист
12:52 • 5618 просмотра
НОК Украины подал апелляцию в CAS относительно решения МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета россии
11:35 • 8186 просмотра
Число погибших от удара РФ по оружейной выставке в Киевской области возросло до 12
10:29 • 20428 просмотра
От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики
10:08 • 19595 просмотра
ЕС планирует санкции против рекордных 1600 компаний за помощь рф в войне - Bloomberg
10:05 • 16826 просмотра
Зеленский попросил Трампа предоставить экстренный "зимний пакет" ракет для Patriot
08:33 • 12923 просмотра
Зеленский подтвердил поражение НПЗ и логистического центра в рязани и не толькоVideo
29 июля, 06:00 • 46653 просмотра
Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестностиPhoto
29 июля, 05:28 • 32346 просмотра
"Большая честь встретиться": Трамп оценил встречу с Зеленским как "очень хорошую"
29 июля, 00:43 • 31613 просмотра
Сенат США предварительно одобрил законопроект об энергетических санкциях против России
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+22°
4м/с
45%
750мм
Популярные новости
За сутки 28 июля рф потеряла более 1300 военных и почти полторы тысячи БпЛА - Генштаб29 июля, 04:44 • 5332 просмотра
Зеленский: Украина и Трамп хотят прекратить войну, путин не хочет29 июля, 06:00 • 21952 просмотра
NYT: Иран рассматривал возможность удара по украинскому морскому порту29 июля, 06:49 • 10213 просмотра
Основателя Telegram Павла Дурова объявили в международный розыск по запросу фсб29 июля, 07:11 • 8564 просмотра
Генштаб подтвердил поражение Рязанского НПЗ и базы катеров чф рф29 июля, 07:42 • 18273 просмотра
публикации
Налоговые проверки должны быть одним из ключевых доказательств в "лизинговых" делах БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
13:16 • 4166 просмотра
От ударов по НПЗ до краха банков: как Украина переходит к системному разрушению российской экономики10:29 • 20442 просмотра
Дело врачей Odrex: PR на смерти пациента и обвинения судей в недобросовестностиPhoto29 июля, 06:00 • 46660 просмотра
Течение унесло 9-летнего ребенка на матрасе в заминированную акваторию в Одесской области: что говорят спасателиPhotoVideo28 июля, 16:40 • 245315 просмотра
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
28 июля, 14:42 • 323249 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Дональд Туск
Блогеры
Эмманюэль Макрон
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Франция
Европа
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео28 июля, 10:46 • 242753 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 229227 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 303078 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 302493 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 332977 просмотра
Актуальное
Социальная сеть
Техника
Instagram
Фильм
MIM-104 Patriot

Туск заявил, что Навроцкий не ответил на его призыв осудить нападение на украинцев во Вроцлаве

Киев • УНН

 • 1806 просмотра

Глава правительства Польши заявил, что президент Кароль Навроцкий не ответил на его призыв публично осудить нападение на украинцев. Он подчеркнул, что такое насилие вредит международной репутации Польши.

Туск заявил, что Навроцкий не ответил на его призыв осудить нападение на украинцев во Вроцлаве

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не отреагировал на призыв премьер-министра Дональда Туска публично осудить нападение на украинскую пару во Вроцлаве. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Polsat News.

Детали

По словам главы польского правительства, ответом на его обращение пока является молчание.

Пока ответом является молчание. Это ответ президента на мой призыв, чтобы все, кто чувствует ответственность за происходящее в Польше, осознавали, что это напрямую связано с имиджем и репутацией нашей страны

 - сказал Туск.

Премьер подчеркнул, что случаи насилия вредят международному имиджу Польши, ведь видео с подобными инцидентами быстро распространяются в мире.

Само насилие заслуживает осуждения и наказания. Но, кроме этого, это еще и удар по ключевому интересу Польши - нашей репутации

- отметил он.

Туск также повторил свой призыв к президенту Каролю Навроцкому и другим политическим лидерам четко заявить о недопустимости подобных проявлений насилия.

Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше28.07.26, 15:59 • 5050 просмотров

Андрей Тимощенков

ОбществоПолитикаНовости Мира
Дональд Туск
Украина
Польша