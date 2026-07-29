Туск заявил, что Навроцкий не ответил на его призыв осудить нападение на украинцев во Вроцлаве
Киев • УНН
Глава правительства Польши заявил, что президент Кароль Навроцкий не ответил на его призыв публично осудить нападение на украинцев. Он подчеркнул, что такое насилие вредит международной репутации Польши.
Президент Польши Кароль Навроцкий пока не отреагировал на призыв премьер-министра Дональда Туска публично осудить нападение на украинскую пару во Вроцлаве. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Polsat News.
Детали
По словам главы польского правительства, ответом на его обращение пока является молчание.
Пока ответом является молчание. Это ответ президента на мой призыв, чтобы все, кто чувствует ответственность за происходящее в Польше, осознавали, что это напрямую связано с имиджем и репутацией нашей страны
Премьер подчеркнул, что случаи насилия вредят международному имиджу Польши, ведь видео с подобными инцидентами быстро распространяются в мире.
Само насилие заслуживает осуждения и наказания. Но, кроме этого, это еще и удар по ключевому интересу Польши - нашей репутации
Туск также повторил свой призыв к президенту Каролю Навроцкому и другим политическим лидерам четко заявить о недопустимости подобных проявлений насилия.
Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше28.07.26, 15:59 • 5050 просмотров