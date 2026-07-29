Туск заявил, что Навроцкий не ответил на его призыв осудить нападение на украинцев во Вроцлаве

Президент Польши Кароль Навроцкий пока не отреагировал на призыв премьер-министра Дональда Туска публично осудить нападение на украинскую пару во Вроцлаве. Об этом Туск заявил во время пресс-конференции, передает УНН со ссылкой на Polsat News.

По словам главы польского правительства, ответом на его обращение пока является молчание.

Пока ответом является молчание. Это ответ президента на мой призыв, чтобы все, кто чувствует ответственность за происходящее в Польше, осознавали, что это напрямую связано с имиджем и репутацией нашей страны