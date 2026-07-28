Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше

$44.860.0551.070.11
ukenru
Эксклюзив
14:42 • 76 просмотра
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
13:58 • 2870 просмотра
Способен ли Иран ударить по Украине баллистикой - военный эксперт оценил реальные возможности ТегеранаPhoto
13:36 • 16628 просмотра
Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности
11:09 • 25336 просмотра
Зеленский возвращается в Овальный кабинет на фоне смещения позиции Трампа в сторону Украины - FT узнала об ожиданиях
Эксклюзив
10:00 • 58841 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
09:37 • 41368 просмотра
Трамп изменил мнение об Украине после успехов на поле боя и встреч с Зеленским - WSJ
09:28 • 38190 просмотра
Зидан официально стал главным тренером сборной Франции
Эксклюзив
28 июля, 07:45 • 37655 просмотра
Раннее вмешательство и реабилитация младенцев: как не пропустить важные изменения в развитииPhoto
28 июля, 06:33 • 37144 просмотра
На Буковине мужчина стрелял в полицейских, ранил двоих и сбежал, его разыскивают - полиция
28 июля, 05:59 • 38772 просмотра
Зеленский прибыл в США на встречу с Трампом - что в фокусеPhotoVideo
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+23°
6м/с
40%
747мм
Популярные новости
Трамп ответил на опасения по поводу запасов боеприпасов США, упомянул Украину28 июля, 07:33 • 38889 просмотра
Двух военнослужащих из "Скели" задержали и вручили подозрение за жестокое обращение с сослуживцами - ГБРPhotoVideo08:54 • 48314 просмотра
Fire Point планирует производить до трех баллистических ракет FP-9 в день – Штилерман09:02 • 6308 просмотра
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео10:46 • 40277 просмотра
Стоячий режим, гниющие ноги и информационный вакуум: в каких условиях рф пытает выживших в Еленовке10:47 • 21299 просмотра
публикации
Бензин по 100 гривен - энергетический эксперт объяснил, действительно ли Украине угрожает топливный кризис
Эксклюзив
14:42 • 76 просмотра
Искусственный интеллект в школах Украины - как подготовиться к новой цифровой реальности 13:36 • 16632 просмотра
Игнорирование выводов налоговых проверок ставит под сомнение обоснованность уголовных дел БЭБ против авиакомпаний - юрист
Эксклюзив
10:00 • 58844 просмотра
Топ-5 оригинальных рецептов из кабачковPhoto27 июля, 17:13 • 138603 просмотра
Атака на консульство и удары по судам: о чем говорили на экстренном заседании СБ ООН, которое созвала Украина27 июля, 17:04 • 145966 просмотра
Актуальные люди
Дональд Трамп
Владимир Зеленский
Биньямин Нетаньяху
Линдси Грэм
Марк Рютте
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Иран
Харьковская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Ариана Гранде подала в суд на хакеров за утечку музыки и видео10:46 • 40533 просмотра
Родители Чедвика Боузмана судятся с его вдовой из-за наследства и прав на имя актера26 июля, 03:10 • 118505 просмотра
Илон Маск хочет выделить 100 миллионов долларов на новую экранизацию "Одиссеи"23 июля, 09:34 • 193438 просмотра
Приближенная к Трампу блогерша Лумер с Кислицей посетила поврежденную ударом рф ЛавруPhotoVideo23 июля, 08:18 • 193794 просмотра
Почти 2 миллиона человек встретили сборную Испании после победы на ЧМVideo21 июля, 06:05 • 225245 просмотра
Актуальное
Фокс Ньюс
MIM-104 Patriot
Facebook
Instagram
WhatsApp

Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше

Киев • УНН

 • 2526 просмотра

Премьер-министр Польши Дональд Туск осудил нападения на украинцев после видео избиения во Вроцлаве. Он заявил, что такие действия работают на пользу россии.

Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник призвал положить конец ксенофобским нападениям на украинцев в Польше после серии преступлений на почве ненависти, которые в последние недели попали в заголовки новостей на фоне обострения напряженности между Варшавой и Киевом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Туск выступил после того, как в социальных сетях широко распространилось видео, на котором трое поляков избивают украинца и его подругу во Вроцлаве в воскресенье, предположительно после ссоры в магазине. Двое из нападавших были арестованы в понедельник.

"Любой, кто совершает такие гнусные действия, действует прямо против интересов Польши", — заявил Туск на заседании правительства. "Вы работаете против Польши, в пользу России и в пользу польского и украинского национализма".

Во Вроцлаве осудили нападение на украинцев - мэр города отреагировал, консульство поблагодарило за позицию27.07.26, 18:39 • 15652 просмотра

Добавим

Издание отмечает, что в то время как Варшава остается стойким сторонником военных усилий Киева, украинцы, живущие в Польше, в последние годы сталкиваются с растущей общественной враждебностью, поскольку первоначальная волна сочувствия после вторжения России в 2022 году сменилась усталостью от беженцев.

Отношения также были испорчены исторической напряженностью, которая достигла апогея из-за решения Украины назвать армейское подразделение в честь УПА.

В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей польской награды из-за этого спора.

Ранее в июле польская газета Rzeczpospolita сообщила, что в первой половине 2026 года полиция получила 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти против украинцев, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Инцидент в воскресенье стал последним в череде подобных инцидентов, которые широко освещались в местных СМИ.

В Польше задержали двух подозреваемых в нападении на украинцев во Вроцлаве, еще одного - ищут27.07.26, 22:20 • 30944 просмотра

Антонина Туманова

ПолитикаНовости Мира
российская пропаганда
Война в Украине
Вроцлав
Варшава
Дональд Туск
Владимир Зеленский
Украина
Польша