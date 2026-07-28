Туск призвал прекратить ксенофобские нападения на украинцев в Польше

Премьер-министр Польши Дональд Туск во вторник призвал положить конец ксенофобским нападениям на украинцев в Польше после серии преступлений на почве ненависти, которые в последние недели попали в заголовки новостей на фоне обострения напряженности между Варшавой и Киевом, передает УНН со ссылкой на Reuters.

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Туск выступил после того, как в социальных сетях широко распространилось видео, на котором трое поляков избивают украинца и его подругу во Вроцлаве в воскресенье, предположительно после ссоры в магазине. Двое из нападавших были арестованы в понедельник.

"Любой, кто совершает такие гнусные действия, действует прямо против интересов Польши", — заявил Туск на заседании правительства. "Вы работаете против Польши, в пользу России и в пользу польского и украинского национализма".

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Издание отмечает, что в то время как Варшава остается стойким сторонником военных усилий Киева, украинцы, живущие в Польше, в последние годы сталкиваются с растущей общественной враждебностью, поскольку первоначальная волна сочувствия после вторжения России в 2022 году сменилась усталостью от беженцев.

Отношения также были испорчены исторической напряженностью, которая достигла апогея из-за решения Украины назвать армейское подразделение в честь УПА.

В июне президент Польши Кароль Навроцкий лишил президента Украины Владимира Зеленского высшей польской награды из-за этого спора.

Ранее в июле польская газета Rzeczpospolita сообщила, что в первой половине 2026 года полиция получила 180 сообщений о преступлениях на почве ненависти против украинцев, что на 30% больше, чем в прошлом году.

Инцидент в воскресенье стал последним в череде подобных инцидентов, которые широко освещались в местных СМИ.

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