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Течение унесло 9-летнего ребенка на матрасе в заминированную акваторию в Одесской области: что говорят спасатели

Киев • УНН

 • 52198 просмотра

В Каролино-Бугазе 9-летнего мальчика на надувном матрасе унесло в заминированное море. Журналисты УНН разобрались в ситуации.

Течение унесло 9-летнего ребенка на матрасе в заминированную акваторию в Одесской области: что говорят спасатели

В курортном поселке Каролино-Бугаз в Одесской области течение унесло 9-летнего ребенка на надувном матрасе в заминированную акваторию. Об этом 28 июля написал ряд местных Telegram-каналов.

Журналисты УНН разобрались в ситуации.  

Что произошло в Каролино-Бугазе

По словам пользователей соцсетей, ребенок отдыхал на пляже с родственниками — дядей и тетей. Ему разрешили поплавать в море на надувном матрасе.  Но волны и ветер быстро отнесли ребенка к заминированной акватории.

На спасение бросился дядя, но тоже не смог ничем помочь и сам оказался в опасности. Тогда один из отдыхающих поплыл на помощь людям на своем сапборде – специальной доске для плавания, на которой можно грести. Ему удалось закрепить матрас к сапу, который перестало сносить течением.  Но из-за сильного ветра все трое не могут вернуться на берег и находятся в открытом море уже более 3 часов.

Тем временем люди на побережье начали звонить в полицию.  Правоохранители приехали, но, по словам людей, ничем не смогли помочь: выходить в море в опасной зоне они не имеют права. Поэтому полицейские остались ждать разрешения украинских военных.

По состоянию на 18:00 в местных Telegram-каналах разместили видео, на котором мужчины надувают резиновую лодку, чтобы подплыть к двум взрослым и ребенку и спасти их. На место к полицейским прибыли также спасатели и пограничники. 

Тем временем свидетели происшествия говорят, что мальчика с дядей и мужчину, который пришел им на помощь, унесло в море еще дальше, и теперь их даже не видно с берега. 

Пользователи соцсетей уже узнали пострадавших. Говорят, что семья приехала на отдых и поселилась в отеле "Алион". 

"Нет ни одного безопасного открытого пляжа": что говорят в ГСЧС Одесской области 

За комментарием УНН обратился в ГСЧС в Одесской области. Представительница ведомства Марина Аверина отметила, что по состоянию на 17:00 к спасателям не поступало сообщение о мальчике и его дяде, которые нуждались бы в помощи.

"Но даже если бы такое сообщение и поступило, мы бы туда не поехали. Вся наша помощь свелась бы к тому, чтобы стоять на берегу и махать рукой. У нас есть запрет выходить в море, потому что пляжи могут быть заминированы, в воде могут плавать мины. Это опасно не только для отдыхающих, но и для нас", – подчеркнула Аверина.

Спикерка одесских спасателей подчеркнула, что в Каролино-Бугазе, Затоке и вообще в Одесской области в июле 2026 года нет ни одного безопасного открытого пляжа. Исключение – город Одесса. 

Почему Черное море продолжает забирать жизни украинцев 

Отметим, что сегодняшний случай с мальчиком – далеко не первый инцидент на воде с участием детей. 

Во второй половине июня 2026 года 10-летнюю Софию Потемкину с надувным кругом унесло в открытое море в Одесской области. Ребенок приехал на отдых в село Сычавка вместе с прабабушкой. Когда девочка плескалась в воде у берега, поднялся сильный ветер и отнес малышку с надувным кругом дальше в море. 

На место инцидента сразу приехали спасатели. Ребенка разыскивали две недели подряд. Но чуда не произошло, и 7 июля ее тело обнаружили местные жители у берега в воде в районе города Южное.  

Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу, а по факту гибели девочки открыли уголовное производство. 

Отметим, что в Сычавке нет ни одного пляжа, где бы людям было безопасно отдыхать. Но украинцы, несмотря на запрет, продолжают ехать на отдых к морю и купаться в неустановленных или запрещенных для этого местах, что лишь умножает трагедии на воде. 

Напомним 

 В июне 2026 года на водоемах Украины погибло 144 человека, из них 35 детей. Это на 60% больше, чем в прошлом году, когда утонуло 90 человек.

Александра Василенко

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