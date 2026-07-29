Реформа рынка такси - в правительстве раскрыли, что предусматривается
Киев • УНН
Министерство по восстановлению готовит законодательные изменения для регулирования рынка такси, где более 95% находится в тени. Планируется упрощение легальной работы водителей и ужесточение требований к безопасности перевозок.
Украина работает над современной моделью регулирования рынка такси, сообщили в Министерстве восстановления, инфраструктуры и транспорта, пишет УНН.
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Министерство готовит законодательные изменения в сфере такси и деятельности цифровых платформ, которые предусматривают:
- определение правового статуса цифровых платформ;
- упрощение легальной работы водителей через цифровизацию процедур;
- единые и справедливые правила для всех участников рынка;
- усиление требований к безопасности перевозок и страхованию пассажиров;
- повышение прозрачности рынка и уплаты налогов.
"Наша цель - создать современный, прозрачный и конкурентный рынок такси, который будет соответствовать европейским стандартам, способствовать развитию цифровых сервисов и обеспечивать безопасные и качественные перевозки для пассажиров", - отметили в Минвосстановления.
По итогам исследования KSE рынка в ведомстве указали, что "сегодня более 95% рынка такси находится в тени". Это, как отмечается, означает неравные условия конкуренции, потери для бюджета и недостаточный контроль за безопасностью перевозок. "В то же время рынок кардинально изменился: большинство поездок сегодня организуются через цифровые платформы, тогда как действующее законодательство не учитывает особенностей их работы", - говорится в сообщении.
"Мы хотим построить современную систему регулирования, которая одновременно обеспечит развитие цифровых сервисов, честную конкуренцию, защиту пассажиров и прозрачные правила работы для всех участников рынка. Именно поэтому решения должны базироваться не на предположениях, а на качественной аналитике и международном опыте", - отметил первый заместитель министра восстановления, инфраструктуры и транспорта Украины Сергей Деркач.
В большинстве стран ЕС цифровые платформы, как отмечается, работают как технологические сервисы, а перевозки осуществляют лицензированные перевозчики в соответствии с требованиями транспортного законодательства. "Именно такой подход позволяет сочетать развитие инноваций с государственным контролем за безопасностью, качеством услуг и уплатой налогов", - указано в сообщении.
В Украине более 90% рынка такси работает в тени, правительство готовит реформу - Кулеба10.03.26, 16:17 • 3120 просмотров