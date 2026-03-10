В Украине более 90% рынка такси работает в тени, правительство готовит реформу - Кулеба

ukenru
Как война в Иране влияет на переговоры по Украине – мир ближе или как никогда далек
Эксперт рассказал, улучшит ли украинская "шахедная помощь" отношения с США
Регулирование спецрежима Defence City требует упрощения для поддержки предприятий - член оборонного комитета Рады
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
10 марта, 08:20 • 37423 просмотра
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
9 марта, 19:48 • 49348 просмотра
НБУ просит ЕС быть посредником в деле задержания инкассаторов и изъятия наличности Ощадбанка в Венгрии
Ударит ли Иран по Украине после заявлений о помощи в сбитии "шахедов": эксперт оценил риски
9 марта, 16:44 • 53037 просмотра
В Венгрии хотят "легализовать" украденные средства Ощадбанка. Официальный Киев назвал действия Будапешта беззаконием
9 марта, 12:46 • 58154 просмотра
Зеленский обсудил на Ставке запросы на помощь в противодействии "шахедам" и подобному - уже есть 11 обращений от соседей Ирана, из Европы и Америки
9 марта, 12:34 • 55883 просмотра
МИД Украины обвинил Венгрию в государственном бандитизме и грубом нарушении прав задержанных украинских инкассаторов
Курс валют на 10 марта: доллар и евро синхронно дорожают10 марта, 06:00
США сообщили G7, что ослабление санкций против россии будет ограниченным10 марта, 06:25
В пяти областях Украины есть обесточивания из-за обстрелов - МинэнергоVideo08:42
В структуре НГУ сформированы новые подразделения, приказ подписан - Клименко09:07
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32
Клиника Odrex отрицает причастность к мошенничеству и медицинской халатности, несмотря на 10 уголовных производств
Рука-нога-рот или вирус Коксаки - как им заражаются люди и чем опасна инфекция
День Барби - история куклы, стоимость коллекционных экземпляровPhoto9 марта, 13:29 • 71956 просмотра
Клиника Odrex умалчивает об отзыве одной из медицинских лицензий9 марта, 11:31 • 75214 просмотра
НАПК должно проверить имущество семьи кандидата на должность главы ГМС Суворова - нардепы
Оля Цибульская назвала свои гонорары за выступления на свадьбах и корпоративах13:12 • 4866 просмотра
Бритни Спирс резко отреагировала на идею примирения с отцом - инсайдеры11:32 • 10063 просмотра
Тарас Цымбалюк страстно поцеловал бывшего парня Анны ТринчерPhotoVideo9 марта, 17:41 • 25500 просмотра
Melovin осуществил особую мечту 9-летней девочки9 марта, 16:37 • 33060 просмотра
Катерина Кузнецова рассказала, как борется с эмоциональным выгоранием во время напряженных съемок9 марта, 15:28 • 32739 просмотра
В Украине более 90% рынка такси работает в тени, правительство готовит реформу - Кулеба

Киев • УНН

 • 134 просмотра

Алексей Кулеба анонсировал введение статуса самозанятого перевозчика и электронных сертификатов. Цифровые платформы станут налоговыми агентами.

В Украине более 90% рынка такси работает в тени, правительство готовит реформу - Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о разработке законопроекта и концепции изменений по реформе такси с целью вывести рынок из тени. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня имеем парадокс: официально в Украине около 9 500 авто выполняют перевозки как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 000 водителей. То есть более 90% рынка находится в тени. Это означает потери для бюджета, отсутствие социальной защиты для водителей и минимальные инструменты безопасности для пассажиров. Поэтому мы предлагаем изменить саму модель доступа к рынку

- написал Кулеба.

По его словам, концепция предусматривает новый статус – автомобильный самозанятый перевозчик, что позволит водителям "легально работать без сложной отчетности и излишней бюрократии".

"Вход на рынок предлагается максимально простым: один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 грн), что составляет примерно 130 грн в месяц. Вместо лицензии вводится персональный электронный сертификат на автомобиль, который оформляется через систему Укртрансбезопасности. В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике", - написал вице-премьер.

Также законопроект регулирует роль цифровых платформ перевозчиков, которые "будут выступать налоговыми агентами, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков", сообщил Кулеба.

"Речь идет не о повышении налогов или давлении на бизнес. Наоборот – о создании простой, цифровой и экономически выгодной модели, где работать легально дешевле и проще, чем оставаться в тени", - подчеркнул он.

Вице-премьер сообщил, что соответствующий законопроект сейчас проходит согласование с органами государственной власти. Следующий шаг, сообщил Кулеба, рассмотрение законопроекта правительством и представление в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам.

Правительство выделило из резервного фонда дополнительные три миллиарда гривен на ремонт дорог09.03.26, 19:08 • 4618 просмотров

Ольга Розгон

