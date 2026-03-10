В Украине более 90% рынка такси работает в тени, правительство готовит реформу - Кулеба

Вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщил о разработке законопроекта и концепции изменений по реформе такси с целью вывести рынок из тени. Об этом он написал в Telegram, передает УНН.

Сегодня имеем парадокс: официально в Украине около 9 500 авто выполняют перевозки как такси, тогда как фактически на рынке работает более 200 000 водителей. То есть более 90% рынка находится в тени. Это означает потери для бюджета, отсутствие социальной защиты для водителей и минимальные инструменты безопасности для пассажиров. Поэтому мы предлагаем изменить саму модель доступа к рынку - написал Кулеба.

По его словам, концепция предусматривает новый статус – автомобильный самозанятый перевозчик, что позволит водителям "легально работать без сложной отчетности и излишней бюрократии".

"Вход на рынок предлагается максимально простым: один прожиточный минимум на два года (ориентировочно 3 028 грн), что составляет примерно 130 грн в месяц. Вместо лицензии вводится персональный электронный сертификат на автомобиль, который оформляется через систему Укртрансбезопасности. В салоне автомобиля будет QR-код, по которому пассажир сможет проверить действие сертификата, страхование поездки и основную информацию о перевозчике", - написал вице-премьер.

Также законопроект регулирует роль цифровых платформ перевозчиков, которые "будут выступать налоговыми агентами, проверять документы водителей и нести ответственность за допуск нелегальных перевозчиков", сообщил Кулеба.

"Речь идет не о повышении налогов или давлении на бизнес. Наоборот – о создании простой, цифровой и экономически выгодной модели, где работать легально дешевле и проще, чем оставаться в тени", - подчеркнул он.

Вице-премьер сообщил, что соответствующий законопроект сейчас проходит согласование с органами государственной власти. Следующий шаг, сообщил Кулеба, рассмотрение законопроекта правительством и представление в Верховную Раду на рассмотрение народным депутатам.

