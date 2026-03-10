В Україні понад 90% ринку таксі працює в тіні, уряд готує реформу - Кулеба

ukenru
Ексклюзив
14:11 • 888 перегляди
Як війна в Ірані впливає на переговори щодо України – мир ближче чи як ніколи далеко
Ексклюзив
12:33 • 9456 перегляди
Експерт розповів чи покращить українська "шахедна допомога" відносини з США
Ексклюзив
11:27 • 17035 перегляди
Регулювання спецрежиму Defence City потребує спрощення для підтримки підприємств - член оборонного комітету Ради
Ексклюзив
11:25 • 25627 перегляди
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37545 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
9 березня, 19:48 • 49382 перегляди
НБУ просить ЄС бути посередником у справі затримання інкасаторів та вилучення готівки Ощадбанку в Угорщині
Ексклюзив
9 березня, 19:03 • 82646 перегляди
Чи вдарить Іран по Україні після заяв про допомогу у збитті "шахедів": експерт оцінив ризики
9 березня, 16:44 • 53044 перегляди
В Угорщині хочуть "легалізувати" вкрадені кошти Ощадбанку. Офіційний Київ назвав дії Будапешта беззаконням
9 березня, 12:46 • 58162 перегляди
Зеленський обговорив на Ставці запити на допомогу у протидії "шахедам" і подібному - уже є 11 звернень від сусідів Ірану, з Європи та Америки
9 березня, 12:34 • 55889 перегляди
МЗС України звинуватило Угорщину в державному бандитизмі та грубому порушенні прав затриманих українських інкасаторів
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Курс валют на 10 березня: долар та євро синхронно дорожчають10 березня, 06:00 • 18374 перегляди
США повідомили G7, що послаблення санкцій проти росії буде обмеженим10 березня, 06:25 • 33640 перегляди
У п'яти областях України є знеструмлення через обстріли - МіненергоVideo08:42 • 24763 перегляди
В структурі НГУ сформовані нові підрозділи, наказ підписано - Клименко09:07 • 20135 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 9882 перегляди
Публікації
Клініка Odrex заперечує причетність до шахрайства та медичної недбалості попри 10 кримінальних проваджень
Ексклюзив
11:25 • 25642 перегляди
Рука-нога-рот або вірус Коксакі - як ним заражаються люди та чим небезпечна інфекція
Ексклюзив
10 березня, 08:20 • 37559 перегляди
День Барбі - історія ляльки, вартість колекційних екземплярівPhoto9 березня, 13:29 • 72013 перегляди
Клініка Odrex замовчує відкликання однієї з медичних ліцензій 9 березня, 11:31 • 75269 перегляди
НАЗК повинно перевірити майно родини кандидата на посаду голови ДМС Суворова - нардепи
Ексклюзив
9 березня, 11:13 • 83433 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Антоніу Кошта
Музикант
Вадим Філашкін
Актуальні місця
Україна
Іран
Сполучені Штати Америки
Донецька область
Угорщина
Реклама
УНН Lite
Оля Цибульська назвала свої гонорари за виступи на весіллях і корпоративах13:12 • 4918 перегляди
Брітні Спірс різко відреагувала на ідею примирення з батьком - інсайдери11:32 • 10167 перегляди
Тарас Цимбалюк палко поцілував колишнього хлопця Анни ТрінчерPhotoVideo9 березня, 17:41 • 25526 перегляди
Melovin здійснив особливу мрію 9-річної дівчинки9 березня, 16:37 • 33085 перегляди
Катерина Кузнецова розповіла, як бореться з емоційним вигоранням під час напружених зйомок9 березня, 15:28 • 32763 перегляди
Актуальне
Техніка
MIM-104 Patriot
Соціальна мережа
The New York Times
Шахед-136

В Україні понад 90% ринку таксі працює в тіні, уряд готує реформу - Кулеба

Київ • УНН

 • 172 перегляди

Олексій Кулеба анонсував запровадження статусу самозайнятого перевізника та електронних сертифікатів. Цифрові платформи стануть податковими агентами.

В Україні понад 90% ринку таксі працює в тіні, уряд готує реформу - Кулеба

Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про розробку законопроєкту та концепції змін щодо реформи таксі з метою вивести ринок з тіні. Про це він написав у Telegram, передає УНН.

Сьогодні маємо парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв. Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму модель доступу до ринку

- написав Кулеба.

За його словами, концепція передбачає новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник, що дасть можливість водіям "легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії".

"Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць. Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника", - написав віцепрем’єр.

Також законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які "виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників", повідомив Кулеба.

"Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки – про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні", - наголосив він.

Віцепрем’єр повідомив, що відповідний законопроєкт зараз проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок, повідомив Кулеба, розгляд законопроєкту урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.

Уряд виділив із резервного фонду додаткові три мільярди грн на ремонт доріг09.03.26, 19:08 • 4620 переглядiв

Ольга Розгон

ЕкономікаПолітика
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Верховна Рада України
Україна