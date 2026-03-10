В Україні понад 90% ринку таксі працює в тіні, уряд готує реформу - Кулеба
Київ • УНН
Олексій Кулеба анонсував запровадження статусу самозайнятого перевізника та електронних сертифікатів. Цифрові платформи стануть податковими агентами.
Віцепрем’єр-міністр з відновлення України – міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба повідомив про розробку законопроєкту та концепції змін щодо реформи таксі з метою вивести ринок з тіні. Про це він написав у Telegram, передає УНН.
Сьогодні маємо парадокс: офіційно в Україні близько 9 500 авто виконують перевезення як таксі, тоді як фактично на ринку працює понад 200 000 водіїв. Тобто понад 90% ринку перебуває в тіні. Це означає втрати для бюджету, відсутність соціального захисту для водіїв і мінімальні інструменти безпеки для пасажирів. Тому ми пропонуємо змінити саму модель доступу до ринку
За його словами, концепція передбачає новий статус – автомобільний самозайнятий перевізник, що дасть можливість водіям "легально працювати без складної звітності та зайвої бюрократії".
"Вхід на ринок пропонується максимально простим: один прожитковий мінімум на два роки (орієнтовно 3 028 грн), що становить приблизно 130 грн на місяць. Замість ліцензії запроваджується персональний електронний сертифікат на автомобіль, який оформлюється через систему Укртрансбезпеки. У салоні автомобіля буде QR-код, за яким пасажир зможе перевірити чинність сертифіката, страхування поїздки та основну інформацію про перевізника", - написав віцепрем’єр.
Також законопроєкт врегульовує роль цифрових платформ перевізників, які "виступатимуть податковими агентами, перевірятимуть документи водіїв і нестимуть відповідальність за допуск нелегальних перевізників", повідомив Кулеба.
"Йдеться не про підвищення податків чи тиск на бізнес. Навпаки – про створення простої, цифрової та економічно вигідної моделі, де працювати легально дешевше і простіше, ніж залишатися в тіні", - наголосив він.
Віцепрем’єр повідомив, що відповідний законопроєкт зараз проходить погодження з органами державної влади. Наступний крок, повідомив Кулеба, розгляд законопроєкту урядом і подання до Верховної Ради на розгляд народним депутатам.
