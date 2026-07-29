НОК Украины подал апелляцию в CAS относительно решения МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета россии
Киев • УНН
Национальный олимпийский комитет Украины обжаловал в CAS решение МОК от 7 июля 2026 года о временном восстановлении прав Олимпийского комитета россии. Украинская сторона считает решение преждевременным и не учитывающим нарушение территориальной целостности.
Национальный олимпийский комитет Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) об обжаловании решения Международного олимпийского комитета, которым были отменены ограничения на участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба НОК, передает УНН.
Национальный олимпийский комитет Украины в тесном взаимодействии с Министерством молодежи и спорта Украины и при правовой поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" официально начал в Спортивном арбитражном суде процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России
Во вторник, 28 июля, НОК Украины подал в CAS апелляцию, в которой просит отменить решение МОК как такое, которое, по убеждению украинской стороны, противоречит положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывает фактические обстоятельства, которые стали основанием для приостановления членства Олимпийского комитета россии в 2023 году.
Позиция НОК Украины основывается на том, что решение МОК было принято преждевременно и без надлежащей проверки того, действительно ли устранены нарушения, из-за которых Олимпийский комитет россии был отстранен после обращения НОК Украины 6 октября 2023 года. Речь идет прежде всего о вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины путем включения в структуру ОКР спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины
В апелляции также отмечается, что формальное исключение региональных олимпийских советов из членства ОКР не свидетельствует о прекращении деятельности россии на временно оккупированных территориях Украины и не означает устранения самого нарушения. Более того, после принятия решения МОК руководство Олимпийского комитета россии публично заявило, что продолжает рассматривать временно оккупированные территории Украины как часть российского спортивного пространства, что, по мнению НОК Украины, противоречит аргументации МОК, на основе которой было принято решение о восстановлении прав ОКР.
Подача апелляции является важным шагом Украины в защите принципов Олимпийской хартии, международного права и территориальной целостности нашего государства в международной спортивной среде. НОК Украины и в дальнейшем последовательно будет отстаивать права украинского спорта, используя все предусмотренные международным правом юридические механизмы для защиты интересов государства и украинского олимпийского сообщества
Напомним
Международный олимпийский комитет временно отменил ограничения в отношении Олимпийского комитета россии, которые были введены после того, как ОКР включил в свой состав олимпийские комитеты на оккупированных территориях Украины.