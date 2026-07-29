НОК Украины подал апелляцию в CAS относительно решения МОК о восстановлении прав Олимпийского комитета россии

Национальный олимпийский комитет Украины подал иск в Спортивный арбитражный суд (CAS) об обжаловании решения Международного олимпийского комитета, которым были отменены ограничения на участие российских спортсменов и команд в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба НОК, передает УНН.

Национальный олимпийский комитет Украины в тесном взаимодействии с Министерством молодежи и спорта Украины и при правовой поддержке юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры" официально начал в Спортивном арбитражном суде процедуру обжалования решения Исполнительного комитета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года о временном восстановлении прав Олимпийского комитета России

Во вторник, 28 июля, НОК Украины подал в CAS апелляцию, в которой просит отменить решение МОК как такое, которое, по убеждению украинской стороны, противоречит положениям Олимпийской хартии, устоявшейся практике CAS и не учитывает фактические обстоятельства, которые стали основанием для приостановления членства Олимпийского комитета россии в 2023 году.

Позиция НОК Украины основывается на том, что решение МОК было принято преждевременно и без надлежащей проверки того, действительно ли устранены нарушения, из-за которых Олимпийский комитет россии был отстранен после обращения НОК Украины 6 октября 2023 года. Речь идет прежде всего о вмешательстве в территориальную юрисдикцию НОК Украины путем включения в структуру ОКР спортивных организаций с временно оккупированных территорий Украины