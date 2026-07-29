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Число погибших от удара рф по оружейной выставке в Киевской области возросло до 12

Киев • УНН

 • 700 просмотра

В больнице умер 20-летний парень, раненый во время российской атаки на Киевскую область 24 июля. Таким образом количество жертв удара увеличилось до 12.

Число погибших от удара рф по оружейной выставке в Киевской области возросло до 12

До 12 увеличилось количество погибших в результате ракетного удара рф по мероприятию с оружейной выставкой на Киевщине - скончался пострадавший 20-летний парень, сообщили в Офисе Генпрокурора в понедельник, пишет УНН.

Увеличилось количество жертв российского удара по Киевщине 24 июля. В больнице скончался 20-летний парень, получивший тяжелые ранения в результате российской атаки на Киевщину 24 июля. Несмотря на усилия врачей, спасти его жизнь не удалось. Таким образом количество погибших в результате вражеского удара возросло до 12

- сообщили в Офисе Генпрокурора.

Напомним

Главного организатора мероприятия, где от удара рф баллистикой погибло 10 человек, и которое без каких-либо согласований с военным командованием, военными администрациями и уполномоченными органами организовала одна из ассоциаций оружейников, было задержано, ему было сообщено о подозрении. Суд отправил его под стражу. Отдельная правовая оценка будет дана действиям или бездействию всех ответственных должностных лиц.

Удар рф баллистикой по Киевщине унес жизни уже 12 человек, сообщалось о сотне раненых. 

По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований с военным командованием, областной и районной военными администрациями, а также другими уполномоченными органами организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса. Программой была предусмотрена, в частности, демонстрация средств противовоздушной обороны. На открытую локацию пригласили более 300 человек. Ближайшее укрытие площадью всего 34 квадратных метра находилось примерно в 100 метрах от места проведения мероприятия. 

Юлия Шрамко

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