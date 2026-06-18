Зеленский анонсировал новые пакеты ПВО для Украины на заседании "Рамштайн"

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе сегодняшних встреч в Брюсселе ключевое внимание будет уделено вопросам усиления противовоздушной обороны Украины. Об этом глава государства заявил перед началом заседания в формате "Рамштайн", передает УНН.

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По словам президента, подготовка к нынешней встрече началась еще накануне во время переговоров с генеральным секретарем НАТО и министром обороны Германии.

Мы начали со вчерашней встречи с Генсеком НАТО и с министром обороны Германии. Мы благодарны Германии и всем остальным министрам обороны за то, что они подготовили на сегодня, на Рамштайн - отметил Зеленский.

Президент подчеркнул, что среди главных тем заседания – вопросы PURL, противовоздушной обороны, систем Patriot и антибаллистических ракет.

Прежде всего это вопросы PURL, вопросы ПВО, вопросы Patriot, вопросы ракет антибаллистических. Одиннадцать стран поддерживают на сегодня новые пакеты PURL. Дай Бог, чтобы нам все удалось, чтобы мы получили такую серьезную поддержку от такого серьезного количества стран - сказал глава государства.

Зеленский выразил надежду, что по итогам заседания Украина получит дополнительные решения по укреплению своей системы противовоздушной обороны и защиты от российских атак.

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