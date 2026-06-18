Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16 до конца года — министр
Киев • УНН
Бельгия передаст Украине семь истребителей F-16 до конца текущего года. Три самолета будут защищать небо, а четыре используют в качестве запасных частей.
Бельгия собирается передать Украине семь истребителей F-16 до конца этого года. Об этом сообщил журналистам в четверг министр обороны Бельгии Тео Франкен, пишет УНН.
Что касается Украины, то мы усиливаем помощь. Мы поможем им с поставкой семи F-16 в этом году. Таким образом, в этом году будет семь F-16 – четыре на запчасти, три для работы в небе Украины для защиты Украины от российской агрессии
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