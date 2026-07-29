За безопасность на улицах отвечает правительство - в администрации Навроцкого ответили Туску на призыв отреагировать на нападение на украинскую пару

Пресс-секретарь президента Польши Кароля Навроцкого Рафал Лескевич заявил, что именно премьер-министр и подчинённые ему министры обладают всеми необходимыми инструментами для противодействия насилию и привлечения виновных к ответственности. Об этом Лескевич сказал в комментарии Polsat News, пишет УНН.

Детали

Пресс-секретарь Навроцкого заявил, что именно премьер-министр и подчинённые ему министры располагают инструментами, которые позволяют противодействовать насилию и преследовать его виновников.

За безопасность на польских улицах отвечает премьер-министр Туск и его министры: Кервиньский, Семоняк или Журек. Отсюда вывод, что господин премьер должен признать свою вину, ведь именно во времена его правления на польских улицах становится всё менее безопасно - сказал Лескевич.

Он подчеркнул, что глава государства придерживается позиции, что следует решительно реагировать на все случаи агрессии, независимо от национальности пострадавших.

Именно у правительства есть все инструменты для того, чтобы бороться с патологиями, физической или словесной агрессией, которая наблюдается в последнее время. Президент ожидает от премьера, чтобы тот наконец взялся за работу и заставил работать своих министров - заявил пресс-секретарь Навроцкого.

Он добавил, что правоохранительные органы должны преследовать лиц, совершающих насилие "будь то в отношении украинцев, представителей других национальностей, или прежде всего в отношении поляков".

Любая форма агрессии заслуживает осуждения, любую агрессию - как физическую, так и словесную - следует наказывать. Виновников жестоких избиений или словесного насилия нужно оперативно задерживать и привлекать к ответственности перед судом. Вместо политических выкриков и политических игр, которыми занимается Дональд Туск, премьер-министру и его министрам стоит просто сосредоточиться на тяжёлой ежедневной работе - заявил Лескевич.

Пресс-секретарь также отметил, что президент не намерен отвечать на каждое заявление главы правительства.

Президент не призван отвечать на каждую политическую провокацию господина премьера, ведь тот использует любую возможность для атак на президента - считает пресс-секретарь Навроцкого.

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