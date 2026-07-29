Промышленный гигант частично приостанавливает работу из-за ракетных ударов рф

Фото: www.facebook.com/UjniyGOK

Южный горно-обогатительный комбинат (ЮГОК) временно прекращает добычу и сокращает объёмы производства. Главная причина такого решения - систематические атаки страны-агрессора на гражданские торговые суда в Чёрном море, которые фактически заблокировали работу украинских портов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию, опубликованную на официальном сайте предприятия.

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В своём официальном заявлении представители предприятия отмечают, что вражеские ракетные удары по международным торговым судам привели к приостановке морского судоходства из-за опасений судовладельцев за безопасность экипажей. По имеющимся данным, под обстрелы попали как минимум 12 гражданских кораблей, часть из которых должна была транспортировать продукцию украинского горно-металлургического комплекса.

Кроме того, из-за блокировки морских путей в портах и на складах Южного ГОКа накопилось несколько судовых партий железной руды. Поскольку места для хранения продукции исчерпаны, комбинат был вынужден временно остановить добычу.

В компании заверили, что будут выполнять все обязательства перед коллективом и партнёрами. На время паузы работников привлекут к ремонтным и регламентным работам, а возобновить добычу планируют в августе 2026 года - при условии стабилизации ситуации с безопасностью.

На предприятии подчеркнули, что приостановку работы откладывали насколько это было возможно. С начала полномасштабной войны комбинат работал под давлением постоянных обстрелов, перебоев с энергоснабжением, удорожания логистики, введения европейского механизма CBAM и ограничения квот ЕС. Ухудшение ситуации в Чёрном море в июле стало критическим фактором.

В связи с этим коллектив Южного ГОКа обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому, Правительству и народным депутатам с призывом защитить портовую инфраструктуру и гражданское судоходство.

На предприятии подчёркивают, что разблокировка экспортных маршрутов - вопрос выживания всей экономики, гарантия налоговых поступлений, валютной выручки и дальнейшей поддержки Сил обороны Украины.

Что нужно знать о ЮГОКе

Частное акционерное общество "Южный горно-обогатительный комбинат" - одно из ключевых предприятий горно-металлургического комплекса Украины. Мощности расположены в городе Кривой Рог Днепропетровской области.

История комбината началась в 1955 году, когда его официально ввели в эксплуатацию. Основание ЮГОКа стало поворотным этапом для отрасли, ведь он оказался первым предприятием в бывшем СССР, специально построенным для добычи и обогащения бедных магнетитовых кварцитов. Его запуск положил начало новой эре в горном деле Украины - переходу к открытой добыче и глубокому обогащению руды.

Основная деятельность предприятия сосредоточена на добыче железорудного сырья открытой разработкой, его обогащении и выпуске готовой продукции. "Сердце" производственного комплекса - карьер ЮГОКа, который относится к самым глубоким и крупным в Криворожском бассейне с глубиной более 400 метров и длиной более 3 километров.

Полный технологический цикл охватывает буровзрывные работы, транспортировку горной массы, многостадийное дробление, магнитную сепарацию и обогащение.

Основными видами продукции комбината являются железорудный концентрат с содержанием железа около 65–68%, необходимый для изготовления окатышей и металла, а также агломерат, предназначенный для доменного производства.

Продукция комбината поставляется как отечественным металлургическим предприятиям, так и на экспорт - в страны Центральной и Восточной Европы и Азии. Логистика реализуется с помощью железнодорожного транспорта и морских торговых портов Украины в Черноморском бассейне.

Как градообразующее предприятие Кривого Рога, ЮГОК имеет важное социально-экономическое значение. Комбинат обеспечивает работой тысячи специалистов и является одним из крупнейших налогоплательщиков в бюджеты всех уровней.

Наряду с этим предприятие постоянно внедряет экологические программы по закреплению хвостохранилищ и уменьшению пылеобразования, участвует в развитии городской инфраструктуры, реализует социальные инициативы и оказывает системную поддержку местным сообществам и Силам обороны Украины.

Напомним

Днем ранее стало известно, что компания Ferrexpo приостанавливает экспорт по Черному морю из-за российских атак.