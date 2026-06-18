На "Рамштайне" анонсировали около 4 млрд долларов помощи Украине - Федоров
Киев • УНН
Министр обороны Украины сообщил об анонсе пакета помощи на 1 млрд долларов на заседании "Рамштайн". В то же время Нидерланды передадут около 700 крылатых ракет, а общая сумма помощи может достичь 4 млрд долларов.
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили один из крупнейших взносов в рамках механизма PURL — на 1 млрд долларов. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции после 35-го заседания, передает УНН.
Детали
Сегодня был анонсирован один из крупнейших пакетов помощи для PURL. Это один миллиард долларов. Наверное, это вообще самое большое, если мы говорим об объявлениях на встрече в рамках формата "Рамштайн"
В то же время стало известно, что Нидерланды передадут около 700 крылатых ракет, а финальная сумма помощи может еще возрасти.
Мы уже видим, что это примерно 4 миллиарда долларов. Это может быть больше
Напомним
Министр обороны Великобритании Ден Джарвис во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн" заявил, что официальный Лондон предоставит Украине новый пакет военной помощи на 996 млн долларов, который будет включать дальнобойные снаряды, дроны, ракеты и радары для ПВО.