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Зеленский подвел итоги "Рамштайна" и назвал три ключевых результата

Киев • УНН

 • 298 просмотра

На заседании "Рамштайн" партнеры объявили пакеты поддержки на сумму более 2,5 млрд долларов. Среди результатов - более 1 млрд долларов на программу PURL, 500 млн долларов на дальнобойные боеприпасы и 1 млрд долларов на украинские дроны и ракеты.

Зеленский подвел итоги "Рамштайна" и назвал три ключевых результата

В ходе очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили о новых пакетах поддержки на сумму более 2,5 млрд долларов. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский в Telegram, пишет УНН.

Детали

По словам главы государства, одним из ключевых результатов стало выделение более 1 млрд долларов на программу Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), которая предусматривает закупку необходимого вооружения для Украины.

Новые взносы в программу PURL на сумму более 1 миллиарда долларов. Это самая большая сумма поддержки PURL, объявленная в рамках заседаний Контактной группы

– сообщил Зеленский.

Более $500 млн на дальнобойные боеприпасы

Президент также сообщил о новых взносах на поддержку чешской инициативы по закупке боеприпасов.

Более 500 миллионов долларов объявили партнеры на помощь в этом направлении. Часть дальнобойных боеприпасов Украина получит уже в этом месяце

– отметил он.

К финансированию этого направления присоединились Норвегия, Дания, Люксембург и Испания.

Средства на украинские дроны и ракеты

Отдельно партнеры объявили о выделении около 1 млрд долларов на производство украинских беспилотников и ракет.

Взносы на производство украинских дронов и ракет на сумму около 1 миллиарда долларов. Ценим помощь Великобритании, Нидерландов и Норвегии

– подчеркнул Зеленский.

Президент поблагодарил государства-партнеры за поддержку Украины и помощь в усилении оборонных возможностей страны.

На "Рамштайне" объявили о более чем $1,7 млрд помощи Украине на ПВО и боеприпасы - Минобороны19.06.26, 00:17 • 648 просмотров

Степан Гафтко

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