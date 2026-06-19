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На "Рамштайне" объявили о более чем $1,7 млрд помощи Украине на ПВО и боеприпасы - Минобороны

Киев • УНН

 • 644 просмотра

Партнеры Украины на 35-м заседании Рамштайн выделили более 1,7 млрд долларов. Из них 1,2 млрд пойдет на ПВО, а 540 млн — на дальнобойные артиллерийские боеприпасы.

На "Рамштайне" объявили о более чем $1,7 млрд помощи Украине на ПВО и боеприпасы - Минобороны

Партнеры Украины в ходе 35-го заседания Контактной группы по вопросам обороны в формате "Рамштайн" объявили о выделении более 1,7 млрд долларов на усиление противовоздушной обороны и закупку дальнобойных артиллерийских боеприпасов. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в Telegram, пишет УНН.

Детали

По данным ведомства, около 1,2 млрд долларов будет направлено на усиление украинской ПВО. Почти 1 млрд долларов из этой суммы поступит в рамках механизма Prioritized Ukraine Requirements List (PURL), который предусматривает закупку американского вооружения за средства европейских партнеров.

Благодаря механизму PURL Украина получает критически важные ракеты для систем Patriot. Крупнейшие взносы в программу объявили Германия, Норвегия, Нидерланды и Швеция.

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Кроме того, Германия дополнительно выделяет 200 млн долларов в рамках программы JUMPSTART для долгосрочных закупок ракет к системам Patriot.

Средства на дальнобойные боеприпасы

Также партнеры объявили о выделении около 540 млн долларов на закупку для Украины артиллерийских боеприпасов повышенной дальности.

Важный вклад в финансирование этого направления вносят Норвегия, Дания, Испания, Литва и Люксембург, отметили в Минобороны.

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Степан Гафтко

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