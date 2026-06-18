Помощь, анонсированная на "Рамштайне", начнет поступать уже в ближайшее время - Федоров
Киев • УНН
Министр обороны Михаил Федоров заявил, что анонсированная на "Рамштайне" помощь поступит в ближайшее время, а другие пакеты — в течение месяцев. Он подчеркнул необходимость в противоракетной обороне и самолетах Gripen для защиты от российских атак.
Помощь, анонсированная во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", начнет поступать уже в ближайшее время, тогда как другие пакеты военной поддержки будут переданы в течение следующих месяцев. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
Как отметил министр, помощь, анонсированная во время формата "Рамштайн", начнет поступать уже в ближайшее время, тогда как другие пакеты военной поддержки будут переданы в течение следующих месяцев. Сроки поставок зависят от конкретной страны и типа вооружения.
Все зависит от пакета и страны. Например, на прошлой неделе Дания заменила короткую артиллерию на длинную артиллерию, и это произошло за неделю - уже несколько дней назад доставили десятки тысяч снарядов калибра 155 мм с дальностью более 30 километров. Я думаю, что все это происходит в ближайшие месяцы, потому что это нам нужно ежедневно
Он отметил, что Украине нужна антибаллистика, чтобы защищать украинские города.
Все видели сегодня эти цифры - сколько мы получили и сколько нам нужно антибаллистики. На самом деле у россиян осталось всего две ключевые темы, которые нужно срочно решить: это баллистика и антибаллистические ракеты для нашей страны, а также КАБы, которыми они ежедневно атакуют нашу первую линию. А для этого нам нужны Gripen, ракеты Meteor. И мы через европейский кредит закупим Gripen, и будем сбивать самолеты россиян
Напомним
Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили один из крупнейших взносов в рамках механизма PURL - на 1 млрд долларов.