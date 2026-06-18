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Помощь, анонсированная на "Рамштайне", начнет поступать уже в ближайшее время - Федоров

Киев • УНН

 • 1560 просмотра

Министр обороны Михаил Федоров заявил, что анонсированная на "Рамштайне" помощь поступит в ближайшее время, а другие пакеты — в течение месяцев. Он подчеркнул необходимость в противоракетной обороне и самолетах Gripen для защиты от российских атак.

Помощь, анонсированная на "Рамштайне", начнет поступать уже в ближайшее время - Федоров

Помощь, анонсированная во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн", начнет поступать уже в ближайшее время, тогда как другие пакеты военной поддержки будут переданы в течение следующих месяцев. Об этом заявил министр обороны Михаил Федоров, передает УНН

Детали 

Как отметил министр, помощь, анонсированная во время формата "Рамштайн", начнет поступать уже в ближайшее время, тогда как другие пакеты военной поддержки будут переданы в течение следующих месяцев. Сроки поставок зависят от конкретной страны и типа вооружения.

Все зависит от пакета и страны. Например, на прошлой неделе Дания заменила короткую артиллерию на длинную артиллерию, и это произошло за неделю - уже несколько дней назад доставили десятки тысяч снарядов калибра 155 мм с дальностью более 30 километров. Я думаю, что все это происходит в ближайшие месяцы, потому что это нам нужно ежедневно 

- сказал Федоров. 

Он отметил, что Украине нужна антибаллистика, чтобы защищать украинские города. 

Все видели сегодня эти цифры - сколько мы получили и сколько нам нужно антибаллистики. На самом деле у россиян осталось всего две ключевые темы, которые нужно срочно решить: это баллистика и антибаллистические ракеты для нашей страны, а также КАБы, которыми они ежедневно атакуют нашу первую линию. А для этого нам нужны Gripen, ракеты Meteor. И мы через европейский кредит закупим Gripen, и будем сбивать самолеты россиян 

- добавил Федоров. 

Напомним 

Министр обороны Украины Михаил Федоров сообщил, что во время заседания Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" партнеры объявили один из крупнейших взносов в рамках механизма PURL - на 1 млрд долларов. 

Павел Башинский

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