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The Washington Post

В ФИФА уволили топ-менеджера после критики плана Инфантино

Киев • УНН

 • 1980 просмотра

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул организацию после критики плана Инфантино по продаже доли коммерческих прав. УЕФА и другие ассоциации отозвали поддержку президента ФИФА.

В ФИФА уволили топ-менеджера после критики плана Инфантино

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул организацию 17 августа, менее чем через три недели после критики плана президента Джанни Инфантино по продаже доли в коммерческих правах частным инвесторам. Об этом сообщает BBC Sport, пишет УНН.

Детали

Представитель ФИФА подтвердил прекращение трудовых отношений с Ламуром. Генеральный секретарь организации Маттиас Графстрём сообщил сотрудникам, что стороны "договорились разойтись".

Ламур публично раскритиковал проект создания компании FIFA Forward Enterprise, назвав его "проектом одного человека". По его словам, руководство ФИФА было "введено в заблуждение" относительно этого проекта.

Скандал вокруг коммерческих прав ФИФА

Наша миссия — миссия сотен преданных и добросовестных сотрудников ФИФА — заключается в том, чтобы служить футболу. Президент должен объединять людей, сближать их и вдохновлять. Сегодня мы наблюдаем прямо противоположное

— заявлял Ламур.

Он также отмечал, что должен быть лояльным к работодателю, но одновременно обязан придерживаться определённых ценностей и поддерживать коллег.

Если это означает, что я потеряю работу, пусть будет так. Я отнесусь к этому решению с пониманием и уважением. По крайней мере этой ночью я буду спать спокойно

— сказал Ламур.

Ламур присоединился к ФИФА в ноябре 2024 года. До этого он работал заместителем генерального секретаря УЕФА и находился на два уровня ниже Инфантино в управленческой иерархии.

Руководство ФИФА выразило полную поддержку президенту Джанни Инфантино06.08.26, 05:56 • 5993 просмотра

Идея FIFA Forward Enterprise предполагала создание отдельной компании для управления коммерческими правами и продажей билетов на турниры ФИФА, в частности чемпионаты мира. Инфантино предлагал продать 21% акций компании частным инвестиционным структурам.

Инфантино теряет поддержку перед выборами

План вызвал сопротивление со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола. УЕФА даже угрожала бойкотом чемпионата мира, если проект будет реализован. Впоследствии от создания FIFA Forward Enterprise отказались.

Трамп поддержал президента ФИФА Инфантино на фоне обострения конфликта с УЕФА11.08.26, 07:47 • 10165 просмотров

После этого УЕФА и КОНКАКАФ заявили, что не поддержат кандидатуру Инфантино на выборах президента ФИФА, которые должны состояться в марте 2027 года. В то же время его поддержали конфедерации Африки, Южной Америки и Океании, а также отдельные члены КОНКАКАФ.

17 августа Шотландская футбольная ассоциация стала очередной организацией, отозвавшей поддержку Инфантино. Ранее это сделали футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.

На фоне конфликта благотворительная организация FairSquare, занимающаяся вопросами управления в футболе, обратилась к ФИФА с призывом не допускать Инфантино к участию в выборах.

ФИФА отменяет план частных инвестиций после критики УЕФА и других01.08.26, 11:52 • 6942 просмотра

Степан Гафтко

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