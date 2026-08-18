В ФИФА уволили топ-менеджера после критики плана Инфантино

Главный операционный директор ФИФА Кевин Ламур покинул организацию 17 августа, менее чем через три недели после критики плана президента Джанни Инфантино по продаже доли в коммерческих правах частным инвесторам. Об этом сообщает BBC Sport, пишет УНН.

Детали

Представитель ФИФА подтвердил прекращение трудовых отношений с Ламуром. Генеральный секретарь организации Маттиас Графстрём сообщил сотрудникам, что стороны "договорились разойтись".

Ламур публично раскритиковал проект создания компании FIFA Forward Enterprise, назвав его "проектом одного человека". По его словам, руководство ФИФА было "введено в заблуждение" относительно этого проекта.

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Наша миссия — миссия сотен преданных и добросовестных сотрудников ФИФА — заключается в том, чтобы служить футболу. Президент должен объединять людей, сближать их и вдохновлять. Сегодня мы наблюдаем прямо противоположное — заявлял Ламур.

Он также отмечал, что должен быть лояльным к работодателю, но одновременно обязан придерживаться определённых ценностей и поддерживать коллег.

Если это означает, что я потеряю работу, пусть будет так. Я отнесусь к этому решению с пониманием и уважением. По крайней мере этой ночью я буду спать спокойно — сказал Ламур.

Ламур присоединился к ФИФА в ноябре 2024 года. До этого он работал заместителем генерального секретаря УЕФА и находился на два уровня ниже Инфантино в управленческой иерархии.

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Идея FIFA Forward Enterprise предполагала создание отдельной компании для управления коммерческими правами и продажей билетов на турниры ФИФА, в частности чемпионаты мира. Инфантино предлагал продать 21% акций компании частным инвестиционным структурам.

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План вызвал сопротивление со стороны УЕФА, КОНКАКАФ и Азиатской конфедерации футбола. УЕФА даже угрожала бойкотом чемпионата мира, если проект будет реализован. Впоследствии от создания FIFA Forward Enterprise отказались.

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После этого УЕФА и КОНКАКАФ заявили, что не поддержат кандидатуру Инфантино на выборах президента ФИФА, которые должны состояться в марте 2027 года. В то же время его поддержали конфедерации Африки, Южной Америки и Океании, а также отдельные члены КОНКАКАФ.

17 августа Шотландская футбольная ассоциация стала очередной организацией, отозвавшей поддержку Инфантино. Ранее это сделали футбольные ассоциации Англии, Уэльса, Северной Ирландии и Ирландии.

На фоне конфликта благотворительная организация FairSquare, занимающаяся вопросами управления в футболе, обратилась к ФИФА с призывом не допускать Инфантино к участию в выборах.

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