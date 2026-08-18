У ФІФА звільнили топменеджера після критики плану Інфантіно

Головний операційний директор ФІФА Кевін Ламур залишив організацію 17 серпня, менш ніж через три тижні після критики плану президента Джанні Інфантіно щодо продажу частки у комерційних правах приватним інвесторам. Про це повідомляє BBC Sport, пише УНН.

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Представник ФІФА підтвердив припинення трудових відносин із Ламуром. Генеральний секретар організації Маттіас Графстром повідомив співробітникам, що сторони "домовилися розійтися".

Ламур публічно розкритикував проєкт створення компанії FIFA Forward Enterprise, назвавши його "проєктом однієї людини". За його словами, керівництво ФІФА було "введене в оману" щодо цього проєкту.

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Наша місія – місія сотень відданих і сумлінних співробітників ФІФА – полягає в тому, щоб служити футболу. Президент має об’єднувати людей, зближувати їх і надихати. Сьогодні ми спостерігаємо прямо протилежне – заявляв Ламур.

Він також зазначав, що має бути лояльним до роботодавця, але водночас зобов’язаний дотримуватися певних цінностей і підтримувати колег.

Якщо це означає, що я втрачу роботу, то нехай так і буде. Я поставлюся до цього рішення з розумінням і повагою. Принаймні цієї ночі я спатиму спокійно – сказав Ламур.

Ламур приєднався до ФІФА у листопаді 2024 року. До цього він працював заступником генерального секретаря УЄФА та перебував на два рівні нижче Інфантіно в управлінській ієрархії.

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Ідея FIFA Forward Enterprise передбачала створення окремої компанії для управління комерційними правами та продажем квитків на турніри ФІФА, зокрема чемпіонати світу. Інфантіно пропонував продати 21% акцій компанії приватним інвестиційним структурам.

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План викликав опір з боку УЄФА, КОНКАКАФ та Азійської конфедерації футболу. УЄФА навіть погрожувала бойкотом чемпіонату світу, якщо проєкт буде реалізовано. Згодом від створення FIFA Forward Enterprise відмовилися.

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Після цього УЄФА та КОНКАКАФ заявили, що не підтримають кандидатуру Інфантіно на виборах президента ФІФА, які мають відбутися у березні 2027 року. Водночас його підтримали конфедерації Африки, Південної Америки та Океанії, а також окремі члени КОНКАКАФ.

17 серпня Шотландська футбольна асоціація стала черговою організацією, яка відкликала підтримку Інфантіно. Раніше це зробили футбольні асоціації Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії.

На тлі конфлікту благодійна організація FairSquare, яка займається питаннями управління у футболі, звернулася до ФІФА із закликом не допускати Інфантіно до участі у виборах.

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