У ФІФА звільнили топменеджера після критики плану Інфантіно

$44.710.0151.710.15
ukenru
17 серпня, 17:22 • 27068 перегляди
У Раду надійшла Програма дій уряду, нардепи розглянуть її найближчим часом
17 серпня, 16:29 • 30671 перегляди
Найближчим часом відбудеться РНБО по ситуації на дорогах, готується посилення відповідальності для водіїв - Зеленський
Ексклюзив
17 серпня, 16:23 • 23412 перегляди
росія з початку війни знищила 14 стадіонів в УкраїніPhotoVideo
17 серпня, 15:24 • 37205 перегляди
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає
Ексклюзив
17 серпня, 13:18 • 29112 перегляди
ДТП у Києві влаштували “смотрящій” за Лук'янівським СІЗО Островський та директор департаменту розвитку футболу УАФ ГороднюкVideo
17 серпня, 12:51 • 19694 перегляди
Катастрофа Су-24М на Хмельниччині: фахівці розшифрували бортовий реєстратор, причиною пошкодження літака міг стати птах
17 серпня, 12:21 • 37444 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 38788 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
17 серпня, 09:35 • 19391 перегляди
Два цехи знищено, чотири пошкоджено - Генштаб підтвердив результати ураження на комбінаті російського ВПКPhoto
Ексклюзив
17 серпня, 09:18 • 17148 перегляди
Як підготувати дитину до школи: психологиня назвала навички, важливіші за читання і рахунок
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+21°
1м/с
71%
739мм
Популярнi новини
Європейські фермери зіткнулися з "безпрецедентною кризою" після кількох хвиль аномальної спеки17 серпня, 18:44 • 8354 перегляди
Скандал у “Жироні” - Циганков та Ванат взяли участь у бійці в роздягальні, клуб забороняє футболістам спілкуватися з пресоюPhoto17 серпня, 19:24 • 8082 перегляди
росія таврує іноземних найманців порядковими номерами - ГУРPhoto17 серпня, 20:07 • 6360 перегляди
У США призупинили проєкт укріплення кордону в нацпарку Біг-Бенд після прибуття бульдозерів22:57 • 3200 перегляди
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto23:04 • 12486 перегляди
Публікації
Запис до першого класу: які документи потрібні та що робити, якщо місць немає17 серпня, 15:24 • 37198 перегляди
Тиск на суд: де проходить межа між правом на захист і втручанням у правосуддя17 серпня, 12:21 • 37438 перегляди
У Мінфіні пояснили, як має оподатковуватися авіаційний лізинг, через який БЕБ відкрило кримінальні справи
Ексклюзив
17 серпня, 11:06 • 38785 перегляди
Україна вивела з ладу 7 із 10 найбільших логістичних центрів Wildberries: чи є в росії можливість врятувати маркетплейс?16 серпня, 14:39 • 84932 перегляди
Хто опиниться в епіцентр подій, а кого захоплять почуття? Гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 серпня
Ексклюзив
16 серпня, 12:57 • 81614 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Джон Корнин
Джо Байден
Мая Санду
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Одеса
Мексика
Вашингтон
Реклама
УНН Lite
Хайден Панеттьєрі перед смертю опублікувала в Instagram зворушливе фото з другомPhoto23:04 • 12481 перегляди
Vogue показав кадри з весілля Роналду та РодрігесPhotoVideo17 серпня, 08:09 • 36628 перегляди
Роналду та Джорджина Родрігес пояснили, чому зіграли весілля у вітальні свого будинку17 серпня, 01:05 • 45494 перегляди
Кортні Лав розповіла, що лікарі прогнозували їй смерть у 2019 році16 серпня, 23:00 • 44212 перегляди
Marvel представила трейлер нових "Месників"Video15 серпня, 06:00 • 73257 перегляди
Актуальне
M270 (РСЗВ)
Північний потік
Фільм
Техніка
The Washington Post

У ФІФА звільнили топменеджера після критики плану Інфантіно

Київ • УНН

 • 1048 перегляди

Головний операційний директор ФІФА Кевін Ламур залишив організацію після критики плану Інфантіно щодо продажу частки комерційних прав. УЄФА та інші асоціації відкликали підтримку президента ФІФА.

У ФІФА звільнили топменеджера після критики плану Інфантіно

Головний операційний директор ФІФА Кевін Ламур залишив організацію 17 серпня, менш ніж через три тижні після критики плану президента Джанні Інфантіно щодо продажу частки у комерційних правах приватним інвесторам. Про це повідомляє BBC Sport, пише УНН.

Деталі

Представник ФІФА підтвердив припинення трудових відносин із Ламуром. Генеральний секретар організації Маттіас Графстром повідомив співробітникам, що сторони "домовилися розійтися".

Ламур публічно розкритикував проєкт створення компанії FIFA Forward Enterprise, назвавши його "проєктом однієї людини". За його словами, керівництво ФІФА було "введене в оману" щодо цього проєкту.

Скандал навколо комерційних прав ФІФА

Наша місія – місія сотень відданих і сумлінних співробітників ФІФА – полягає в тому, щоб служити футболу. Президент має об’єднувати людей, зближувати їх і надихати. Сьогодні ми спостерігаємо прямо протилежне

– заявляв Ламур.

Він також зазначав, що має бути лояльним до роботодавця, але водночас зобов’язаний дотримуватися певних цінностей і підтримувати колег.

Якщо це означає, що я втрачу роботу, то нехай так і буде. Я поставлюся до цього рішення з розумінням і повагою. Принаймні цієї ночі я спатиму спокійно

– сказав Ламур.

Ламур приєднався до ФІФА у листопаді 2024 року. До цього він працював заступником генерального секретаря УЄФА та перебував на два рівні нижче Інфантіно в управлінській ієрархії.

Керівництво ФІФА висловило повну підтримку президенту Джанні Інфантіно06.08.26, 05:56 • 5992 перегляди

Ідея FIFA Forward Enterprise передбачала створення окремої компанії для управління комерційними правами та продажем квитків на турніри ФІФА, зокрема чемпіонати світу. Інфантіно пропонував продати 21% акцій компанії приватним інвестиційним структурам.

Інфантіно втрачає підтримку перед виборами

План викликав опір з боку УЄФА, КОНКАКАФ та Азійської конфедерації футболу. УЄФА навіть погрожувала бойкотом чемпіонату світу, якщо проєкт буде реалізовано. Згодом від створення FIFA Forward Enterprise відмовилися.

Трамп підтримав президента ФІФА Інфантіно на тлі загострення конфлікту з УЄФА11.08.26, 07:47 • 10160 переглядiв

Після цього УЄФА та КОНКАКАФ заявили, що не підтримають кандидатуру Інфантіно на виборах президента ФІФА, які мають відбутися у березні 2027 року. Водночас його підтримали конфедерації Африки, Південної Америки та Океанії, а також окремі члени КОНКАКАФ.

17 серпня Шотландська футбольна асоціація стала черговою організацією, яка відкликала підтримку Інфантіно. Раніше це зробили футбольні асоціації Англії, Уельсу, Північної Ірландії та Ірландії.

На тлі конфлікту благодійна організація FairSquare, яка займається питаннями управління у футболі, звернулася до ФІФА із закликом не допускати Інфантіно до участі у виборах.

ФІФА скасовує план приватних інвестицій після критики УЄФА та інших01.08.26, 11:52 • 6941 перегляд

Степан Гафтко

Світ