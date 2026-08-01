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ФИФА отменяет план частных инвестиций после критики УЕФА и других

Киев • УНН

 • 7155 просмотра

ФИФА отозвала предложение о привлечении частных инвестиций в свои турниры после резкой критики со стороны УЕФА и других футбольных организаций. Президент Джанни Инфантино заявил, что проект не будет реализован.

ФИФА отменяет план частных инвестиций после критики УЕФА и других

Международная федерация футбола (ФИФА) заявила в пятницу, что отменяет план, разрешающий частные инвестиции в флагманские мероприятия после резкой критики со стороны футбольных чиновников по всему миру, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

"Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании", - заявил президент ФИФА Джанни Инфантино в своем заявлении.

"В результате это предложение не будет реализовано", - указал Инфантино.

ФИФА представила этот план во вторник, заявив, что он может привлечь до 4,2 миллиарда долларов, исходя из оценки в 20 миллиардов долларов, для нового FIFA Forward Enterprise (FFE), коммерческой дочерней компании, которая, как предполагалось, будет заниматься организацией таких мероприятий, как чемпионат мира и клубный чемпионат мира.

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В случае одобрения проект должен был обеспечить каждой из 211 ассоциаций-членов ФИФА единовременную выплату в 20 миллионов долларов в начале 2027 года и увеличить их финансирование на цикл 2027-2030 годов с 8 миллионов до 20 миллионов долларов.

Однако идея предоставления частным инвесторам даже небольшой доли была быстро осуждена.

Руководящий орган европейского футбола УЕФА заявил, что ни одна из его национальных команд не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА, "пока эти предложения остаются в силе".

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Азиатская футбольная конфедерация (АФК, AFC) и Североамериканская и Карибская федерация (КОНКАКАФ, CONCACAF) также осудили этот шаг.

Самый болезненный удар для Инфантино нанесла отставка старшего советника Карлоса Кордейро, который назвал эту идею "плохой сделкой для ассоциаций-членов ФИФА, плохой сделкой для футбола и плохой сделкой для долгосрочного будущего игры".

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В заявлении, сделанном в пятницу вечером, Инфантино сказал, что проект был задуман как средство укрепления ассоциаций-членов и что он был бы реализован только в том случае, если бы его поддержало большинство.

"Внимательно выслушав все мнения, стало ясно, что проект создал разногласия такого характера, которые, независимо от уровня поддержки, больше не соответствуют изначально поставленной цели", - сказал он.

Юлия Шрамко

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