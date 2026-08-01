Планы Инфантино вызвали бунт в ФИФА, гендиректор готов уйти в отставку

Президент ФИФА Джанни Инфантино столкнулся с волной критики из-за планов привлечь частных инвесторов к организации футбольных турниров. На фоне протестов в отставку уже подал его старший советник, а генеральный директор ФИФА Кевин Ламур заявил, что готов покинуть пост, сообщает BBC, пишет УНН.

Детали

Наибольшее возмущение вызвало предложение создать коммерческую дочернюю компанию FIFA Forward Enterprise (FFE), которая будет заниматься организацией главных турниров ФИФА. План предусматривает продажу миноритарных долей внешним инвесторам.

Генеральный директор ФИФА Кевин Ламур назвал инициативу "проектом одного человека" и заявил, что настало время футбольным руководителям задать себе правильные вопросы.

Если это означает, что я потеряю работу, то пусть так и будет. Я пойму это решение и уважу его. По крайней мере сегодня ночью я буду спать спокойно – заявил Ламур.

Против плана выступили футбольные конфедерации

К критике присоединилась Азиатская футбольная конфедерация (AFC), которая заявила, что предложение Инфантино не обеспечит необходимого консенсуса и может подорвать единство мирового футбола.

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После этого в отставку подал старший советник Инфантино Карлос Кордейро, который назвал привлечение частных инвесторов "плохой сделкой". Премьер-министр Великобритании Энди Бернем также раскритиковал президента ФИФА, заявив, что тот "не тот человек", который должен возглавлять организацию.

По данным BBC, ранее против плана уже выступили УЕФА и КОНКАКАФ. Если их позицию поддержат все национальные федерации, инициатива Инфантино вряд ли наберет необходимое большинство голосов для одобрения.

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