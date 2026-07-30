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УЕФА угрожает бойкотом ФИФА из-за идеи с привлечением частных инвесторов

Киев • УНН

 • 3558 просмотра

УЕФА и 55 ассоциаций единогласно отвергли предложение ФИФА продать долю в чемпионате мира. Ни одна сборная УЕФА не будет участвовать в соревнованиях ФИФА, пока план не будет отменен.

УЕФА угрожает бойкотом ФИФА из-за идеи с привлечением частных инвесторов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) официально отреагировал на планы ФИФА продать доли в чемпионате мира частным инвесторам, отметив, что ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в каких соревнованиях ФИФА. Об этом говорится в заявлении УЕФА, передает УНН

УЕФА и ее 55 ассоциаций-членов выступают единым фронтом. Мы единогласно и категорически отвергаем предложение ФИФА о передаче доли собственности в чемпионате мира по футболу и других соревнованиях ФИФА частным инвесторам. Чемпионат мира по футболу нельзя рассматривать как инвестиционный продукт. Это одно из величайших спортивных наследий футбола. Его создавали на протяжении многих поколений футболисты, национальные сборные и болельщики со всех континентов. Ни одна его часть никогда не должна быть передана частным инвесторам. Чемпионат мира не продается 

- заявили в УЕФА. 

Также в УЕФА подчеркнули, что безответственно и недопустимо, что предложение такого важного для футбола характера было разработано тайно и доведено до грани утверждения без каких-либо содержательных консультаций с теми, кому доверено управлять этой игрой. 

Это не просто глубокая провальная вина руководства, а отказ ФИФА от своих обязанностей как хранителя мирового футбола. Национальные ассоциации по всему миру сейчас стоят перед ультиматумом: либо согласиться на безвозвратный захват самых престижных футбольных турниров, либо понести последствия. Это не "демократическое решение", а управление путем запугивания - акт принуждения, недостойный института, которому доверено управление мировым футболом 

- добавили в Ассоциации. 

Также в заявлении указывается, что оппозиция членов выходит далеко за рамки процедурных вопросов.

В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая отдача становится постоянным обязательством. Ожидания инвесторов превращаются в ежедневное давление. С этого момента каждое решение относительно международного календаря, каждое решение относительно форматов соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не основывается на том, что лучше всего служит игре, а на том, что лучше всего служит интересам акционеров. Этой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чьей главной обязанностью является максимизация финансовой отдачи. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут подчиняться прибылям инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды 

- отмечали в Ассоциации. 

Страны-члены заявили, что "позиция Европы ясна: мы никогда не предоставим этой модели легитимности". 

Никто не имеет морального права продавать то, что ему доверено только для следующего поколения. По итогам сегодняшней дискуссии ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в каких соревнованиях ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, за исключением случаев, когда это предложение будет полностью отклонено и будут предоставлены обязательные гарантии, что ФИФА никогда больше не будет открывать свое управление или соревнования для частной собственности 

- резюмировали в УЕФА.

Напомним 

ФИФА заявила о планах продать долю в бизнес-операциях чемпионата мира и других своих соревнований путем создания полуприватной дочерней компании.

Президент ФИФА Джанни Инфантино угрожает странам-членам ФИФА сокращением финансирования на 75%, если его план по продаже долей ФИФА частным инвесторам не будет поддержан. 

Павел Башинский

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