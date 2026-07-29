Инфантино угрожает членам ФИФА сокращением финансирования на 75% из-за отказа от инвестиционного плана

Президент ФИФА Джанни Инфантино угрожает странам-членам ФИФА сокращением финансирования на 75%, если его план по продаже долей ФИФА частным инвесторам не будет поддержан. Об этом пишет The Telegraph Sport, передает УНН.

Детали

Джанни Инфантино, президент ФИФА, находящийся под давлением, дал членам организации 53-дневный срок, чтобы они поддержали его планы по продаже доли в чемпионате мира, иначе им грозит сокращение потенциального финансирования на 75%. В письме, разосланном президентом ФИФА всем 211 ассоциациям-членам, Инфантино пообещал, что уже с 1 января 2027 года будут доступны средства в размере до 10 млрд долларов, а также предложил доступ к 30 млн фунтов стерлингов в рамках своей новой инициативы "Fifa Forward Enterprise" - пишет издание.

Однако, как отмечается, Инфантино предупредил, что любые члены, которые выступят против его плана привлечения частных инвестиций, будут исключены из новой модели финансирования, если ассоциации все же примут ее.

В письме, с которым ознакомился The Telegraph Sport, Инфантино установил ассоциациям крайний срок - 19 сентября - для принятия решения относительно того, согласятся ли они на его план продать частным инвесторам от 20 до 30 процентов коммерческих прав ФИФА.

Если вы решите ее реализовать, этот пакет на сумму 10 млрд долларов станет доступным с 1 января 2027 года, открыв следующий этап нашего общего пути. Взамен от вас требуется лишь ваше неизменное доверие - все остальное останется без изменений. Если вы желаете сохранить статус-кво и отклонить это предложение, у нас все равно остается запланированное расширение программы "Forward" на сумму 2,7 млрд долларов, как было представлено ранее, что и в дальнейшем будет способствовать совершенствованию и развитию нашего футбола. Мы и впредь будем вместе достигать больших результатов - говорится в письме.

В УЕФА отреагировали на требования Инфантино.

Сегодня нам стало известно о сроке, установленном ФИФА для национальных федераций, в течение которого они должны поддержать ее предложения, иначе предложение о единовременной выплате будет отозвано. Это говорит обо всем, что нужно знать об этом плане. Однако, проведя обсуждение со многими заинтересованными сторонами в футболе, УЕФА осознает, что существует значительное и все возрастающее сопротивление схеме ФИФА. ФИФА не может и впредь использовать наш вид спорта для обогащения себя и своих друзей. Мы можем развивать футбол правильно. Настало время поставить на первое место ассоциации, клубы, лиги, игроков и болельщиков - заявили в УЕФА.

Напомним

ФИФА заявила о планах продать долю в бизнес-операциях чемпионата мира и других своих соревнований путем создания полуприватной дочерней компании.