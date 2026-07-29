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ФИФА стремится продать долю в своих турнирах на сумму $4,2 млрд - в УЕФА отреагировали

Киев • УНН

 • 1996 просмотра

ФИФА объявила о создании полуприватной дочерней компании FIFA Forward Enterprise для привлечения 4,2 млрд долларов. План вызвал критику со стороны УЕФА и бывшего президента ФИФА Зеппа Блаттера.

ФИФА стремится продать долю в своих турнирах на сумму $4,2 млрд - в УЕФА отреагировали

ФИФА во вторник заявила о планах продать долю в бизнес-операциях чемпионата мира и других своих соревнований путем создания полуприватной дочерней компании, пишет УНН со ссылкой на AFP.

Детали

Руководящий орган мирового футбола заявил, что сохранит контрольный пакет акций FIFA Forward Enterprise (FFE), но надеется привлечь 4,2 млрд долларов в конце этого года, "тщательно отбирая долгосрочных инвесторов, которые приобретут миноритарные доли, не дающие контроля".

Заявление ФИФА стало быстрой реакцией на статью в британских газетах The Times и The Financial Times, основанную на утечках информации о плане из двух источников.

The Times сообщила, что президент ФИФА Джанни Инфантино, 56 лет, получит выгоду от этой схемы, став комиссаром FFE после окончания его предполагаемого срока полномочий в 2031 году. ФИФА опровергла информацию о том, что это обсуждалось.

В статье также говорилось, что начались обсуждения с финансовыми консультантами и потенциальными инвесторами.

К ним относятся Thrive Capital, инвестиционная компания, основанная и возглавляемая Джошуа Кушнером, братом зятя президента США Дональда Трампа Джареда, а также подразделение JP Morgan Chase, американского банка, который пытался финансировать неудавшуюся Европейскую Суперлигу.

Зепп Блаттер, опальный предшественник Инфантино, обратил внимание на американские связи.

"Тесные отношения между президентом ФИФА и президентом США достигли финансового масштаба, который наносит глубокий ущерб футболу. Никто не имеет права продавать нашу игру", - написал бывший президент ФИФА в социальных сетях.

Европейский руководящий орган футбола УЕФА, который критиковал Инфантино, также отреагировал.

"Это переходит границу, которую руководящие институты футбола никогда не должны переступать. УЕФА относится к этому очень серьезно", - говорится в заявлении УЕФА.

"Душа и управление футболом - это не активы для торговли, особенно при нулевой прозрачности в отношении того, кто получает финансовую выгоду. Никто из нас не является владельцем футбола. ФИФА не имеет права его продавать", - сказано в заявлении.

План еще должен быть одобрен советом ФИФА, состоящим из 38 членов, и большинством ассоциаций-членов. ФИФА заявила, что намерена представить планы совету в ближайшее время.

В своем заявлении ФИФА сообщила, что "сохранит за собой исключительный контроль над FFE и исключительные полномочия по управлению футболом, соревнованиями, календарем матчей и всеми нормативными и спортивными решениями".

В ФИФА заявили, что, по их мнению, FFE достигнет "первоначальной оценки в 20 миллиардов долларов".

ФИФА сообщила, что каждой из 211 ассоциаций-членов будет предоставлена возможность приобрести единоразовую долю в FFE на сумму 20 миллионов долларов.

Это составляет лишь 0,1 процента от общей суммы, но станет значительной суммой для руководства более бедных или небольших ассоциаций-членов ФИФА.

"Вместе с другими существующими программами ФИФА эти инвестиции могут довести общий запланированный объем финансирования развития ФИФА до более чем 10 миллиардов долларов в течение следующих четырех лет", - заявила ФИФА.

Премьер-министр Великобритании Энди Бернем, болельщик "Эвертона", осудил этот план, заявив в своем посте в X, что футбол – это не товар.

"Футбол не принадлежит инвесторам. Он принадлежит людям, которые заполняют трибуны и стоят у боковой линии каждую неделю в любую погоду. Чемпионат мира – это не товар. Это величайшее соревнование в мировом спорте, и никто никогда не имел права его продавать. Как бы вы ни пытались приукрасить сделку. Как только вы продали часть, вы продали все. Футбол принадлежит болельщикам. Так было всегда и так будет всегда", — написал он.

"Расширение до 64 команд"

В июне, накануне чемпионата мира, ФИФА, которая включает доходы от соревнований в годовой доход, прогнозировала рекордные доходы, превышающие семь миллиардов евро (8 миллиардов долларов) в 2026 году.

Это был первый чемпионат мира с 48 командами. В начале Инфантино заявил: "Мы обсуждали возможность расширения до 64 команд" к 2030 году.

Газета The Times процитировала неназванного "высокопоставленного футбольного деятеля", который назвал этот план "потенциально гораздо хуже, чем Европейская Суперлига", поскольку он повлияет на все уровни футбола по всему миру.

Другой анонимный источник сообщил британской газете, что этот план создаст "неприемлемые" конфликты интересов для ФИФА и Инфантино.

В 2019 году комитет заинтересованных сторон ФИФА отклонил предложенный Инфантино план частных инвестиций в размере 25 миллиардов долларов на расширение клубного чемпионата мира. Среди предполагаемых спонсоров были японский SoftBank и суверенный фонд Саудовской Аравии. ФИФА действительно расширила этот турнир с семи команд до 32 клубов к 2025 году.

Газета The Times предположила, что создание FFE может повлиять на чемпионат мира и клубный чемпионат мира.

"Это может привести к давлению с целью дальнейшего расширения обоих мероприятий или их проведения чаще, чем сейчас, раз в четыре года", - написала газета.

Ранее ФИФА сталкивалась с проблемами из-за соглашений, передававших коммерческую деятельность частным партнерам.

Оценки убытков компании ISL, которая вела переговоры о правах на трансляцию чемпионата мира, обанкротилась в 2001 году, составляли от 30 до 115 миллионов долларов.

Президент УЕФА Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира из-за конфликта с ФИФА21.07.26, 04:17 • 4441 просмотр

Юлия Шрамко

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