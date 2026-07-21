Президент УЕФА Чеферин бойкотировал финал чемпионата мира из-за конфликта с ФИФА
Киев • УНН
Президент УЕФА не был на финале ЧМ из-за разногласий с ФИФА по поводу дисквалификации игрока США и отказа во въезде арбитру. В финале Испания победила Аргентину 1:0.
Президент УЕФА Александер Чеферин не присутствовал на финале чемпионата мира по футболу из-за серии разногласий с ФИФА по дисциплинарным решениям, судейству и организации турнира. Об этом Reuters сообщил источник, знакомый с ситуацией, пишет УНН.
Детали
Одной из главных причин конфликта стало решение ФИФА отменить автоматическую одноматчевую дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна после его удаления. В УЕФА, по данным Reuters, заявили, что ФИФА "перешла красную черту".
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Еще одним предметом спора стал отказ во въезде в США сомалийскому арбитру Омару Абдулкадиру Артану, из-за чего он не смог работать на матчах чемпионата мира. Впоследствии его назначили судить матч за Суперкубок УЕФА между "Пари Сен-Жермен" и "Астон Виллой".
УЕФА также высказала претензии к организации турнира
По информации Reuters, европейские футбольные чиновники также выразили обеспокоенность по поводу подходов ФИФА к проведению матчей с участием сборной Ирана и ряда организационных решений во время турнира.
Среди них – введение обязательных пауз для гидратации и увеличенного перерыва между таймами в финальном матче.
В финале чемпионата мира сборная Испании в дополнительное время победила Аргентину со счетом 1:0 и завоевала титул чемпиона мира.
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