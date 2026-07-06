Инфантино подтвердил разговор с Трампом об отмене красной карточки Балогуну, в то время как FIFA отклонила апелляцию Бельгии

Президент FIFA Джанни Инфантино заявил, что действительно разговаривал с президентом США Дональдом Трампом, однако решение об отмене дисквалификации американского нападающего Фоларина Балогуна, по его словам, американский президент не вмешивался в работу независимых органов FIFA. В то же время FIFA отклонила апелляцию Бельгии по решению о дисквалификации Фоларина Балогуна, передает УНН.

Я ознакомился с публичными комментариями по поводу решения Независимой дисциплинарной комиссии FIFA о дисквалификации Фоларина Балогуна и хотел бы еще раз подчеркнуть один из основных принципов управления FIFA. Судебные органы FIFA независимы. Они действуют автономно, применяют Дисциплинарный кодекс FIFA и решают дела на основе действующих нормативных актов и конкретных фактов, которые им предоставляются - приводит слова Инфантино FIFA Media в соцсети Х.

По его словам, судебная независимость чрезвычайно важна для авторитета и добросовестности футбола, и ее всегда следует уважать.

Да, я регулярно обсуждаю вопросы, связанные с Чемпионатом мира FIFA, с президентом США, и по этому делу я действительно получил звонок от президента Дональда Трампа, так же как я получаю звонки от глав государств, правительственных чиновников, представителей футбольного сообщества и руководителей бизнеса со всего мира по многим различным вопросам. Во время нашего разговора я объяснил, что идет судебный процесс с участием независимых судебных органов FIFA и что решение по этому делу будет принято в надлежащее время компетентными органами. Именно так работает система FIFA, и это принцип, которого я всегда буду придерживаться - добавил Инфантино.

Он добавил, что ознакомится с решением Дисциплинарного комитета сразу после его обнародования.

Иногда они меня удивляют. Иногда я с ними соглашаюсь, а иногда - нет. Однако я всегда уважаю эти решения и автономию органов, которые их принимают. Не имеет значения, нравится нам лично то или иное решение или нет. Именно уважение к независимым институтам и верховенству права всегда защищает целостность наших соревнований и авторитет FIFA - заявил президент FIFA.

Контекст

Президент США Дональд Трамп лично позвонил главе ФИФА Джанни Инфантино после красной карточки Фоларина Балогуна. Дисциплинарный комитет отменил дисквалификацию, позволив игроку сыграть в 1/8 финала ЧМ против Бельгии.

В Федерации футбола Бельгии заявили, что "поражены" решением FIFA и рассматривают возможность его обжалования.

Вечером 6 июля Федерация футбола Бельгии заявила, что подала апелляцию на решение FIFA, однако получила отказ.

После того, как KBVB узнала через СМИ о решении FIFA отменить автоматическую дисквалификацию игрока Фоларина Балогуна, она направила письмо в FIFA с просьбой предоставить копию этого решения, объяснение процедуры и разъяснение своей позиции относительно действующих правил. Единственным ответом, который получила KBVB, было письмо от FIFA, в котором указывалось, что эта переписка считается апелляцией, что судья был назначен, и что KBVB было предоставлено лишь несколько часов для завершения апелляции. Никакой существенной информации предоставлено не было. Однако собственные правила FIFA предусматривают, что апелляция может быть приемлемой только при условии, что обоснованное решение было сообщено апеллянту заранее. Хотя KBVB лишь запрашивал законные разъяснения, сама FIFA превратила этот запрос в апелляцию, только для того, чтобы немедленно обеспечить признание этой апелляции неприемлемой. В то же время FIFA отказалась отвечать на вполне законные запросы информации от KBVB - заявили в Федерации.

В Федерации добавили, что "на данный момент KBVB до сих пор не получила решение или каких-либо объяснений от FIFA по этому вопросу. Поэтому она вынуждена официально оспорить право этого игрока на участие в предстоящем матче".

Напомним

UEFA назвал непонятным решение FIFA отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем с Бельгией в 1/8 финала Чемпионата мира-2026, отметив, что эти действия футбольной организации пересекли красные линии честности футбола.