Руководство ФИФА выразило полную поддержку президенту Джанни Инфантино
Киев • УНН
Руководство ФИФА подтвердило полную поддержку президенту Джанни Инфантино на встрече в Марокко. Это произошло после отзыва предложения о привлечении 4,2 млрд долларов инвестиций из-за критики со стороны УЕФА.
Руководство ФИФА подтвердило полную поддержку президенту организации Джанни Инфантино во время специальной встречи в Марокко. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
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В ФИФА заявили, что руководящий состав организации единогласно поддержал Инфантино на фоне дискуссий вокруг недавно отозванной инициативы по привлечению частных инвестиций в коммерческие активы федерации.
Наша цель всегда заключалась и будет заключаться в объединении и совершенствовании
ФИФА отказалась от проекта после критики
Ранее ФИФА отозвала предложение о создании коммерческой дочерней компании FIFA Forward Enterprise, которая должна была привлечь до 4,2 млрд долларов частных инвестиций для развития турниров, в частности чемпионата мира и клубного чемпионата мира.
В результате это предложение не будет реализовано
Как сообщал Reuters, от проекта отказались после резкой критики со стороны УЕФА и других футбольных организаций.
ФИФА отменяет план частных инвестиций после критики УЕФА и других01.08.26, 11:52 • 6833 просмотра