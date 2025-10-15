Минобороны: ИТ-коалиция ускорит цифровизацию и закупки технологий для ВСУ
Киев • УНН
11-е заседание ИТ-коалиции в Стокгольме ускорит закупки технологий для ВСУ и увеличит финансирование цифровых проектов. С сентября 2023 года коалиция привлекла более 1,2 млрд евро на развитие технологических возможностей ВСУ.
В Стокгольме состоялось 11-е заседание ИТ-коалиции, направленной на поддержку цифровизации и технологического развития украинской армии. Участники договорились ускорить процесс закупок современных технологий для ВСУ и увеличить финансирование цифровых проектов в секторе обороны. Об этом говорится на сайте Минобороны, пишет УНН.
Детали
Во время встречи представители Минобороны и ВСУ представили партнерам эволюцию системы связи в армии, интеграцию боевой системы DELTA и ее роль в поддержке процессов ISTAR, а также преимущества цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными комплексами.
Сегодня новые военные технологии проверяются на поле боя в Украине. Для нас важно ускорить закупки и увеличить финансирование цифровых проектов, чтобы техника быстрее попадала в войска. Спасибо Швеции и странам-лидерам за организацию и активное сотрудничество
С момента создания в сентябре 2023 года ИТ-коалиция привлекла более 1,2 млрд евро на развитие технологических возможностей ВСУ. Благодаря партнерам украинские подразделения получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, спутниковые и мобильные средства связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии. Германия получила отдельную благодарность за поддержку систем радиосвязи и цифровых проектов.
Гостехнологии в серию: правительство открыло путь для заводов к массовому выпуску разработок Минобороны13.10.25, 18:08 • 3626 просмотров
Сегодня Минобороны при поддержке коалиции активно внедряет систему "Импульс" – первую тактическую платформу для учета военных, которая автоматизирует работу строевых частей и обеспечивает командование точными данными для принятия решений.
Минобороны запускает новую цифровую систему учета "Импульс" для замены бумажной документации - Шмыгаль22.09.25, 11:17 • 3040 просмотров
ИТ-коалиция является одной из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") и объединяет 16 стран, среди которых Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидерами коалиции выступают Эстония и Люксембург.
Минобороны впервые закупает модульные бронежилеты с расширенной комплектацией14.10.25, 19:07 • 2562 просмотра