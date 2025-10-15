$41.750.14
Эксклюзив
10:14 • 4112 просмотра
Второй месяц без решения: рассмотрение жалобы на закрытие дела против главного юриста НБУ Зимы снова сорвалось
09:25 • 10542 просмотра
Зеленский назначил и.о. главы Днепропетровской ОГА: что о нем известно
09:00 • 11372 просмотра
Зеленский создал Одесскую ГВА и назначил ее главой Лысака
08:32 • 11142 просмотра
Около 4,5 тысячи новых штрафов ежемесячно: ТЦК активизировали проверки воинского учета – инфографикаPhoto
Эксклюзив
08:03 • 13582 просмотра
Изнасилование 14-летней девушки в Закарпатье: защита рассказала, на каком этапе рассмотрение апелляции на приговор парням
07:49 • 14328 просмотра
рф трижды за неделю атаковала газовую инфраструктуру Украины, ночью ударила по ТЭЦ - Нафтогаз
Эксклюзив
07:17 • 22788 просмотра
Всемирный день борьбы с раком молочной железы: как проявляется болезнь, ее диагностика и профилактикаPhoto
07:08 • 23290 просмотра
ФК "Незламні" из Харькова: как ампфутбол помогает ветеранам преодолевать изоляцию
06:15 • 13362 просмотра
Генштаб подтвердил повторное поражение нефтяного терминала в Феодосии и удар по другим объектам оккупантов
05:48 • 14907 просмотра
86 из 113 дронов обезврежены над Украиной во время ночной атаки рф
Минобороны: ИТ-коалиция ускорит цифровизацию и закупки технологий для ВСУ

Киев • УНН

 • 840 просмотра

11-е заседание ИТ-коалиции в Стокгольме ускорит закупки технологий для ВСУ и увеличит финансирование цифровых проектов. С сентября 2023 года коалиция привлекла более 1,2 млрд евро на развитие технологических возможностей ВСУ.

Минобороны: ИТ-коалиция ускорит цифровизацию и закупки технологий для ВСУ

В Стокгольме состоялось 11-е заседание ИТ-коалиции, направленной на поддержку цифровизации и технологического развития украинской армии. Участники договорились ускорить процесс закупок современных технологий для ВСУ и увеличить финансирование цифровых проектов в секторе обороны. Об этом говорится на сайте Минобороны, пишет УНН.

Детали

Во время встречи представители Минобороны и ВСУ представили партнерам эволюцию системы связи в армии, интеграцию боевой системы DELTA и ее роль в поддержке процессов ISTAR, а также преимущества цифровых боевых систем в управлении операциями с беспилотными комплексами.

Сегодня новые военные технологии проверяются на поле боя в Украине. Для нас важно ускорить закупки и увеличить финансирование цифровых проектов, чтобы техника быстрее попадала в войска. Спасибо Швеции и странам-лидерам за организацию и активное сотрудничество 

– заявила заместитель Министра обороны Украины по цифровому развитию Оксана Ферчук.

С момента создания в сентябре 2023 года ИТ-коалиция привлекла более 1,2 млрд евро на развитие технологических возможностей ВСУ. Благодаря партнерам украинские подразделения получили телекоммуникационные комплекты тактического уровня, спутниковые и мобильные средства связи от Эстонии, Швеции, Дании и Финляндии. Германия получила отдельную благодарность за поддержку систем радиосвязи и цифровых проектов.

Сегодня Минобороны при поддержке коалиции активно внедряет систему "Импульс" – первую тактическую платформу для учета военных, которая автоматизирует работу строевых частей и обеспечивает командование точными данными для принятия решений.

ИТ-коалиция является одной из коалиций возможностей в рамках Контактной группы по вопросам обороны Украины ("формат Рамштайн") и объединяет 16 стран, среди которых Бельгия, Дания, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Нидерланды, Германия, Соединенное Королевство, Финляндия, Швеция, Япония и Украина. Лидерами коалиции выступают Эстония и Люксембург.

Степан Гафтко

