Міноборони: ІТ-коаліція прискорить цифровізацію та закупівлі технологій для ЗСУ
Київ • УНН
11-те засідання ІТ-коаліції у Стокгольмі прискорить закупівлі технологій для ЗСУ та збільшить фінансування цифрових проєктів. З вересня 2023 року коаліція залучила понад 1,2 млрд євро на розвиток технологічних спроможностей ЗСУ.
У Стокгольмі відбулося 11-те засідання ІТ-коаліції, що спрямована на підтримку цифровізації та технологічного розвитку української армії. Учасники домовилися прискорити процес закупівель сучасних технологій для ЗСУ та збільшити фінансування цифрових проєктів у секторі оборони. Про це йдеться на сайті Міноборони, пише УНН.
Деталі
Під час зустрічі представники Міноборони та ЗСУ представили партнерам еволюцію системи зв’язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR, а також переваги цифрових бойових систем у керуванні операціями з безпілотними комплексами.
Сьогодні нові військові технології перевіряються на полі бою в Україні. Для нас важливо прискорити закупівлі та збільшити фінансування цифрових проєктів, щоб техніка швидше потрапляла до військ. Дякуємо Швеції та країнам-лідерам за організацію та активну співпрацю
З моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція залучила понад 1,2 млрд євро на розвиток технологічних спроможностей ЗСУ. Завдяки партнерам українські підрозділи отримали телекомунікаційні комплекти тактичного рівня, супутникові та мобільні засоби зв’язку від Естонії, Швеції, Данії та Фінляндії. Німеччина отримала окрему подяку за підтримку систем радіозв’язку та цифрових проєктів.
Сьогодні Міноборони за підтримки коаліції активно впроваджує систему "Імпульс" – першу тактичну платформу для обліку військових, що автоматизує роботу стройових частин та забезпечує командування точними даними для ухвалення рішень.
ІТ-коаліція є однією з коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") і об’єднує 16 країн, серед яких Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція, Японія та Україна. Лідерами коаліції виступають Естонія та Люксембург.
