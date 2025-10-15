$41.750.14
Ексклюзив
10:14 • 4766 перегляди
Другий місяць без рішення: розгляд скарги на закриття справи проти головного юриста НБУ Зими знову зірвався
09:25 • 11259 перегляди
Зеленський призначив в.о. голови Дніпропетровської ОДА: що про нього відомо
09:00 • 11876 перегляди
Зеленський утворив Одеську МВА і призначив її очільником Лисака
08:32 • 11616 перегляди
Близько 4,5 тисячі нових штрафів щомісяця: ТЦК активізували перевірки військового обліку – інфографіка
Ексклюзив
08:03 • 13954 перегляди
Зґвалтування 14-річної дівчини на Закарпатті: захист розповів, на якому етапі розгляд апеляції на вирок хлопцям
07:49 • 14536 перегляди
рф тричі за тиждень атакувала газову інфраструктуру України, уночі вдарила по ТЕЦ - Нафтогаз
Ексклюзив
07:17 • 23265 перегляди
Всесвітній день боротьби з раком молочної залози: як проявляється хвороба, її діагностика та профілактика
07:08 • 23624 перегляди
ФК "Незламні" з Харкова: як ампфутбол допомагає ветеранам долати ізоляцію
06:15 • 13402 перегляди
Генштаб підтвердив повторне ураження нафтового терміналу у Феодосії та удар по інших об'єктах окупантів
05:48 • 14932 перегляди
86 зі 113 дронів знешкоджено над Україною під час нічної атаки рф
Міноборони: ІТ-коаліція прискорить цифровізацію та закупівлі технологій для ЗСУ

Київ • УНН

 • 914 перегляди

11-те засідання ІТ-коаліції у Стокгольмі прискорить закупівлі технологій для ЗСУ та збільшить фінансування цифрових проєктів. З вересня 2023 року коаліція залучила понад 1,2 млрд євро на розвиток технологічних спроможностей ЗСУ.

Міноборони: ІТ-коаліція прискорить цифровізацію та закупівлі технологій для ЗСУ

У Стокгольмі відбулося 11-те засідання ІТ-коаліції, що спрямована на підтримку цифровізації та технологічного розвитку української армії. Учасники домовилися прискорити процес закупівель сучасних технологій для ЗСУ та збільшити фінансування цифрових проєктів у секторі оборони. Про це йдеться на сайті Міноборони, пише УНН.

Деталі

Під час зустрічі представники Міноборони та ЗСУ представили партнерам еволюцію системи зв’язку в армії, інтеграцію бойової системи DELTA та її роль у підтримці процесів ISTAR, а також переваги цифрових бойових систем у керуванні операціями з безпілотними комплексами.

Сьогодні нові військові технології перевіряються на полі бою в Україні. Для нас важливо прискорити закупівлі та збільшити фінансування цифрових проєктів, щоб техніка швидше потрапляла до військ. Дякуємо Швеції та країнам-лідерам за організацію та активну співпрацю 

– заявила заступниця Міністра оборони України з цифрового розвитку Оксана Ферчук.

З моменту створення у вересні 2023 року ІТ-коаліція залучила понад 1,2 млрд євро на розвиток технологічних спроможностей ЗСУ. Завдяки партнерам українські підрозділи отримали телекомунікаційні комплекти тактичного рівня, супутникові та мобільні засоби зв’язку від Естонії, Швеції, Данії та Фінляндії. Німеччина отримала окрему подяку за підтримку систем радіозв’язку та цифрових проєктів.

Держтехнології в серію: уряд відкрив шлях для заводів до масового випуску розробок Міноборони13.10.25, 18:08 • 3626 переглядiв

Сьогодні Міноборони за підтримки коаліції активно впроваджує систему "Імпульс" – першу тактичну платформу для обліку військових, що автоматизує роботу стройових частин та забезпечує командування точними даними для ухвалення рішень.

Міноборони запускає нову цифрову систему обліку "Імпульс" для заміни паперової документації - Шмигаль22.09.25, 11:17 • 3040 переглядiв

ІТ-коаліція є однією з коаліцій спроможностей у межах Контактної групи з питань оборони України ("формат Рамштайн") і об’єднує 16 країн, серед яких Бельгія, Данія, Ірландія, Ісландія, Іспанія, Італія, Канада, Латвія, Литва, Нідерланди, Німеччина, Сполучене Королівство, Фінляндія, Швеція, Японія та Україна. Лідерами коаліції виступають Естонія та Люксембург.

Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети з розширеною комплектацією14.10.25, 19:07 • 2562 перегляди

Степан Гафтко

