15:26 • 2648 перегляди
Зеленський: для захисту від дронів будуть сформовані додаткові гелікоптерні групи
14:34 • 6906 перегляди
Трамп прийме Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня – FT
Ексклюзив
14:15 • 8434 перегляди
Експерт пояснив, у яких випадках можна розглядати кетамінову терапію та чи застосовують її в УкраїніPhoto
13:46 • 8912 перегляди
Тільки довічне: Генпрокурор закликав правоохоронний комітет посилити покарання для тих, хто позбавляє життя або ґвалтує дітейVideo
12:44 • 11672 перегляди
Трамп після Гази планує зосередитися на вирішенні війни в Україні, а потім - на мирній угоді з Іраном
12:37 • 12623 перегляди
Інформація про початок опалювального сезону з 1 листопада невірна - Мінрозвитку
12:28 • 17409 перегляди
“Аморальність та невідворотні наслідки”: як НАБУ руйнує репутацію людей та країни
11:24 • 11980 перегляди
Українська делегація відправилася до Вашингтона: на порядку денному - оборона, енергетика, санкції, з метою миру
Ексклюзив
11:18 • 13576 перегляди
Київ витратив 47,5 мільйона гривень на перше протирадіаційне укриття в дитсадку
10:25 • 28036 перегляди
SOS: фармкомпанія "Дарниця" погрожує втретє за рік зупинити виробництво
Bitcoin під ударами геополітики: чому нові мита США проти Китаю обвалили крипторинок
Ексклюзив
13 жовтня, 08:59 • 32197 перегляди
Тейлор Свіфт анонсує документальний серіал про свій останній турPhoto15:39 • 614 перегляди
16-річна донька Тайсона Ф’юрі заручилася: Періс Ф’юрі захистила вибір доньки15:15 • 1700 перегляди
Меган Маркл "сама запросила себе" на Тиждень моди в Парижі14:34 • 2994 перегляди
Картопляна спадщина та чистіші інгредієнти: виробник чіпсів Lay’s презентує оновлення бренду14:09 • 3530 перегляди
Кеті Перрі та Джастін Трюдо підтвердили роман пристрасними поцілунками на яхті Photo12 жовтня, 11:24 • 42855 перегляди
Держтехнології в серію: уряд відкрив шлях для заводів до масового випуску розробок Міноборони

Київ • УНН

 • 1106 перегляди

Уряд України запустив експериментальний механізм для передачі технологій Міноборони у серійне виробництво. Це прискорить постачання перевіреної техніки на фронт та розширить асортимент озброєння.

Держтехнології в серію: уряд відкрив шлях для заводів до масового випуску розробок Міноборони

Уряд запустив експериментальний механізм, який дозволяє переведенню технологій, створених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво – за умови відбору перевірених виробників. Про це проінформував міністр оборони Денис Шмигаль в Телеграм, пише УНН.

Деталі

Рішення покликане швидко наростити постачання перевіреної техніки на фронт, розширити номенклатуру озброєння й зменшити залежність від імпорту.

Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?18.09.25, 14:39 • 82504 перегляди

Міністр оборони Шмигаль повідомив, що уряд відкрив механізм передачі технологій, які розробляються в системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Ініціатива стартує як експеримент – аби прискорити масштабування ефективних рішень одразу кількома виробниками.

Таким чином прискорюємо розробку нових дослідних зразків озброєння, масштабуємо їхнє виробництво, зменшуємо залежність від імпорту, поглиблюємо міжнародну співпрацю. Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів та посилення обороноздатності України 

– написав Шмигаль.

За новим порядком рішення та зразки, які довели свою ефективність у випробуваннях, зможуть оперативно запускатися у масове виробництво кількома підприємствами одночасно. Це, як очікують у Кабміні, дасть змогу: – збільшити обсяги постачання перевіреної техніки на фронт; – розширити асортимент озброєння за рахунок наявних державних розробок; – залучити ресурси та експертизу партнерів НАТО для вдосконалення технологій через оновлені правила експорту.

Технології залишаються власністю держави – доступ до них надаватиметься тільки "перевіреним" виробникам відповідно до чітких критеріїв відбору. Такий підхід покликаний гарантувати безпеку передачі ноу‑хау й уникнути несанкціонованого експорту або застосування розробок.

У Києві завершився Міжнародний форум оборонних індустрій: які угоди вдалося укласти08.10.25, 18:05 • 3216 переглядiв

Степан Гафтко

ПолітикаТехнології
НАТО
Україна
Денис Шмигаль