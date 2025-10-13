Держтехнології в серію: уряд відкрив шлях для заводів до масового випуску розробок Міноборони
Київ • УНН
Уряд України запустив експериментальний механізм для передачі технологій Міноборони у серійне виробництво. Це прискорить постачання перевіреної техніки на фронт та розширить асортимент озброєння.
Уряд запустив експериментальний механізм, який дозволяє переведенню технологій, створених у системі Міністерства оборони, у серійне виробництво – за умови відбору перевірених виробників. Про це проінформував міністр оборони Денис Шмигаль в Телеграм, пише УНН.
Деталі
Рішення покликане швидко наростити постачання перевіреної техніки на фронт, розширити номенклатуру озброєння й зменшити залежність від імпорту.
Міністр оборони Шмигаль повідомив, що уряд відкрив механізм передачі технологій, які розробляються в системі Міністерства оборони, у серійне виробництво. Ініціатива стартує як експеримент – аби прискорити масштабування ефективних рішень одразу кількома виробниками.
Таким чином прискорюємо розробку нових дослідних зразків озброєння, масштабуємо їхнє виробництво, зменшуємо залежність від імпорту, поглиблюємо міжнародну співпрацю. Кожна перевірена технологія має працювати на користь наших воїнів та посилення обороноздатності України
За новим порядком рішення та зразки, які довели свою ефективність у випробуваннях, зможуть оперативно запускатися у масове виробництво кількома підприємствами одночасно. Це, як очікують у Кабміні, дасть змогу: – збільшити обсяги постачання перевіреної техніки на фронт; – розширити асортимент озброєння за рахунок наявних державних розробок; – залучити ресурси та експертизу партнерів НАТО для вдосконалення технологій через оновлені правила експорту.
Технології залишаються власністю держави – доступ до них надаватиметься тільки "перевіреним" виробникам відповідно до чітких критеріїв відбору. Такий підхід покликаний гарантувати безпеку передачі ноу‑хау й уникнути несанкціонованого експорту або застосування розробок.
