Україна робить черговий важливий крок у зміцненні свого "оборонного щита". Президент Володимир Зеленський підписав два закони, що мають на меті захистити оборонну промисловість, зробивши її практично невидимою для ворога. Однак ці важливі ініціативи можуть бути підірвані серйозними прорахунками в дотичних сферах. А саме це стосується рішення про передачу ремонтної документації на вертольоти типу Ми-8 компанії з російським слідом, яке ухвалила Державіаслужба під керівництвом Олександра Більчука, повідомляє УНН.

Таємниця "Defence City"

Президент Володимир Зеленський підписав два закони №4576-ІХ та №4577-IХ, які вносять зміни до Податкового та Цивільного кодексів. Та кардинально змінюють підхід до захисту даних оборонних підприємств України. Закон №4577-IХ безпосередньо стосується правового режиму "Defence City". Та передбачає обмеження доступу до інформації про компанії-резиденти в ключових публічних реєстрах, таких як Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр. Це унеможливлює для ворога відстеження місцезнаходження, майнового стану та інших важливих відомостей.

Закон №4576-ІХ доповнює цю ініціативу – він дозволяє оборонним підприємствам замість фактичної адреси вказувати в реєстрах лише ту, за якою з ними підтримується зв'язок. Цей крок надає додатковий рівень захисту та допомагає приховати реальні локації виробництв. Таким чином, Україна створює законодавчий механізм, щоб ускладнити ворогу збір інформації для наведення ударів по підприємствам оборонно-промислового комплексу.

Небезпечний "російський слід"

На тлі цих зусиль із захисту даних, виникає глибока суперечність. Як стало відомо з журналістських розслідувань та заяв офіційних осіб, тимчасово відсторонений голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук передав супровід ремонтної документації для українських вертольотів типу Ми-8 компанії AAL GROUP LTD, яка може бути повʼязаною з оборонно-промисловим комплексом Росії. "Укроборонпром" закликав переглянути рішення Олександра Більчука, адже через нього є ризики витоку чутливої інформації щодо українських оборонних підприємств прямо ворогу "в руки". А народний депутат Федір Веніславський підтвердив побоювання та заявив, що керівники іноземної компанії мають російські паспорти.

Ситуація стає ще більш кричущою, враховуючи, що, США визнали непридатною до співпраці компанію, якій вже відсторонений від посади Більчук довірив доступ до чутливої інформації. Це рішення викликало серйозний резонанс і навіть підозри у державній зраді. Колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець заявив, що передача контролю над ринком ремонту вертольотів типу Ми-8 може бути кваліфікована як "підрив нацбезпеки".

На жаль, цей випадок демонструє, що поки держава на законодавчому рівні намагається захистити свою оборонку, окремі особи можуть приймати рішення, що ставлять під загрозу національну безпеку, передаючи ключові дані компаніям, які, ймовірно, мають зв'язок з ворогом.