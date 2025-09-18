$41.190.02
Діпстрайк на 1400 км: дрони СБУ вдарили по заводу "Газпрома" у Башкортостані - джерела
Ексклюзив
09:39 • 10219 перегляди
Крипторинок США 2.0: як змінився американський підхід до регулювання цифрових активів і що це означає для України
09:29 • 7960 перегляди
Нардепи підтримали створення Єдиної інформаційної системи соціальної сфери: як вона функціонуватиме
08:50 • 9288 перегляди
Гуманітарну допомогу скрапленим газом цього сезону отримуватиме ще одна область: що відомо
Ексклюзив
07:58 • 16937 перегляди
Кібербезпека в Україні: нові схеми шахрайства та як себе захистити
06:08 • 12920 перегляди
Окупантів у центрі Куп'янська немає - ЦПД РНБО
17 вересня, 19:21 • 38889 перегляди
Дебютні голи, тривоги та груба помилка “Кривбасу”: результат перших матчів 1/16 Кубку УкраїниVideo
17 вересня, 17:46 • 41851 перегляди
Прослушка в кабінеті мера Львова Садового: СБУ розпочало кримінальне провадження
17 вересня, 16:51 • 32557 перегляди
Монети номіналом 10 копійок почнуть вилучати з обігу вже з жовтня - НБУ
Ексклюзив
17 вересня, 15:01 • 31403 перегляди
Правоохоронці мають зʼясувати, чи була злочинною передача головою Державіаслужби Більчуком супроводу документації по вертольотах компанії зі звʼязками в рф - юрист
Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?

Київ • УНН

 • 94 перегляди

Президент Зеленський підписав закони про захист оборонної промисловості, що обмежують доступ до інформації про підприємства. Водночас, Державіаслужба передала документацію на вертольоти Мі-8 компанії з російським слідом, що ставить під загрозу національну безпеку.

Законодавчий "щит" для компаній оборонного комплексу чи практично провал через одне невірне рішення?

Україна робить черговий важливий крок у зміцненні свого "оборонного щита". Президент Володимир Зеленський підписав два закони, що мають на меті захистити оборонну промисловість, зробивши її практично невидимою для ворога. Однак ці важливі ініціативи можуть бути підірвані серйозними прорахунками в дотичних сферах. А саме це стосується рішення про передачу ремонтної документації на вертольоти типу Ми-8 компанії з російським слідом, яке ухвалила Державіаслужба під керівництвом Олександра Більчука,  повідомляє УНН.

Таємниця "Defence City"

Президент Володимир Зеленський підписав два закони №4576-ІХ та №4577-IХ, які вносять зміни до Податкового та Цивільного кодексів. Та кардинально змінюють підхід до захисту даних оборонних підприємств України. Закон №4577-IХ безпосередньо стосується правового режиму "Defence City". Та передбачає обмеження доступу до інформації про компанії-резиденти в ключових публічних реєстрах, таких як Єдиний державний реєстр юридичних осіб, ФОП та громадських формувань, Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та Державний земельний кадастр. Це унеможливлює для ворога відстеження місцезнаходження, майнового стану та інших важливих відомостей.

Закон №4576-ІХ доповнює цю ініціативу – він дозволяє оборонним підприємствам замість фактичної адреси вказувати в реєстрах лише ту, за якою з ними підтримується зв'язок. Цей крок надає додатковий рівень захисту та допомагає приховати реальні локації виробництв. Таким чином, Україна створює законодавчий механізм, щоб ускладнити ворогу збір інформації для наведення ударів по підприємствам оборонно-промислового комплексу.

Небезпечний "російський слід"

На тлі цих зусиль із захисту даних, виникає глибока суперечність. Як стало відомо з журналістських розслідувань та заяв офіційних осіб, тимчасово відсторонений голова Державної авіаційної служби Олександр Більчук передав супровід ремонтної документації для українських вертольотів типу Ми-8 компанії AAL GROUP LTD, яка може бути повʼязаною з оборонно-промисловим комплексом Росії. "Укроборонпром" закликав переглянути рішення Олександра Більчука, адже через нього є ризики витоку чутливої інформації щодо українських оборонних підприємств прямо ворогу "в руки". А народний депутат Федір Веніславський підтвердив побоювання та заявив, що керівники іноземної компанії мають російські паспорти.

Ситуація стає ще більш кричущою, враховуючи, що, США визнали непридатною до співпраці компанію, якій вже відсторонений від посади Більчук довірив доступ до чутливої інформації. Це рішення викликало серйозний резонанс і навіть підозри у державній зраді. Колишній заступник генерального прокурора Олексій Баганець заявив, що передача контролю над ринком ремонту вертольотів типу Ми-8 може бути кваліфікована як "підрив нацбезпеки".

На жаль, цей випадок демонструє, що поки держава на законодавчому рівні намагається захистити свою оборонку, окремі особи можуть приймати рішення, що ставлять під загрозу національну безпеку, передаючи ключові дані компаніям, які, ймовірно, мають зв'язок з ворогом.

Лілія Подоляк

ЕкономікаПолітикаПублікації
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Defence City
Укроборонпром
Мі-8
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна