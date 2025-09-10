$41.120.13
Ексклюзив
12:25 • 184 перегляди
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист
12:10 • 3986 перегляди
НАТО активує статтю 4 після атаки російських дронів на Польщу
Ексклюзив
10:41 • 19827 перегляди
Стратегія доступності: як власні торгові марки аптек знижують ціни на ліки та розвивають ринок
08:44 • 34296 перегляди
Світові лідери жорстко відреагували на атаку російських дронів по Україні та порушення повітряного простору Польщі
Ексклюзив
08:33 • 31755 перегляди
російські дрони перетнули польський кордон: експерт прогнозує нову хвилю ІПСО з боку рф
07:09 • 23419 перегляди
"Немає підстав для паніки" - Туск про російські дрони в Польщі
06:41 • 29172 перегляди
Російський дрон впав на житловий будинок у Польщі: пошкоджений дах і автомобіль
06:30 • 21143 перегляди
Понад 400 ворожих цілей ліквідовано українською ППО
10 вересня, 01:02 • 47311 перегляди
Департамент юстиції США вимагає смертної кари для вбивці українки
9 вересня, 19:32 • 95517 перегляди
Відбір на ЧС-2026: рука Зінченка не дозволила збірній Україні перемогти Азербайджан
Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист

Київ • УНН

 • 128 перегляди

Дисциплінарна комісія розслідує дії Олександра Більчука, тимчасово відстороненого голови Державіаслужби, через передачу документації щодо вертольотів Ми-8МТ(МТВ) компанії, пов'язаній з рф. Якщо виявлять ознаки злочину, йому загрожує кримінальне провадження.

Проти відстороненого голови Державіаслужби Більчука відкриють кримінальну справу, якщо службове розслідування виявить склад злочину у його діях - юрист

Дисциплінарна комісія проводить службове розслідування щодо дій Олександра Більчука, якого Кабмін тимчасово відсторонив з посади голови Державної авіаційної служби України через рішення про передачу супроводу ремонтної документації по вертольотам Ми-8МТ(МТВ)  іноземній компанії, повʼязаній з рф. Якщо у його діях виявлять склад злочину, проти нього буде відкрито кримінальне провадження. Таку думку в ексклюзивному коментарі УНН висловив колишній заступник генерального прокурора, адвокат Олексій Баганець.

Контекст

Раніше УНН повідомляв, що на початку серпня Державна авіаційна служба України під керівництвом Олександра Більчука прозвітувала про нібито успішне розв'язання питання щодо супроводження ремонтної документації вертольотів типу Ми-8МТ(МТВ)  завдяки визначенню компанії, яка матиме право цим займатись. Відомство назву компанії не вказало.

Згодом з’ясувалося, що йдеться про AAL Group Ltd, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах, у Sharjah Airport International Free (SAIF) Zone – тобто іноземну компанію, що функціонує в офшорній юрисдикції. Член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський з трибуни парламенту повідомив про те, що кінцевими бенефіціарами AAL Group Ltd є компанія "Вертольоти Росії", яка входить до складу державного оборонного концерну "Ростех". За даними нардепа, багато працівників вищого рівня управління цієї компанії мають російські паспорти. У травні 2024 року Транспортне Командування Збройних сил США (USTRANSCOM) визнало непридатною для співпраці іноземну компанію AAL Group Ltd.

Деталі

"В цій ситуації подальший розвиток подій і відповідальність цього посадовця буде залежати від того, які будуть результати службового розслідування. Тобто вищестояща організація чи вищестоящий орган, який буде уповноважений приймати рішення про його відповідальність, в тому числі і (оцінювати його -ред.) відповідність займаній посаді, він повинен прийняти рішення. Чи притягнути до дисциплінарної відповідальності, чи звільнити його з займаної посади. А може навіть, якщо будуть достатні підстави, то й передати матеріали службового розслідування, наприклад, органам прокуратури чи Службі безпеки України, якщо там в його діях будуть вбачатися ознаки злочину, підслідного Службі безпеки України", - зазначив Олексій Баганець.

Крім того, за словами юриста, Служба безпеки України в рамках перевірки виявить у діях Більчука ознаки злочину, виникне необхідність реєстрації кримінального провадження і проведення досудового розслідування. 

"Тобто якщо Служба безпеки там в цих діях бачить ознаки злочину, які їй підслідні, вона має право зареєструвати кримінальне провадження і розслідувати. А при наявності достатніх підстав і притягти цього посадовця до кримінальної відповідальності", - пояснив Олексій Баганець.

На думку адвоката, не виключено, що може йтися про державну зраду. Не виключено, що можуть бути виявлені також факти, що вказуватимуть на ознаки службового злочину, без виявлення мотивів, які загрожують національній безпеці.

"Але, мабуть, якщо службове розслідування проводять, значить, вже там якісь підстави для цього були, і тому, звичайно, треба чекати рішення від уповноважених органів. А так, звичайно, без їх вивчення, без цих матеріалів важко сказати, який тут буде склад злочину", - зазначив Олексій Баганець.

Додамо

В "Укроборонпромі" закликали Державіаслужбу переглянути рішення, адже передача супроводу ремонтної документації для гелікоптерів Ми-8МТ(МТВ) компанії AAL Group Ltd створює ризики витоку чутливої інформації під час війни та загрожує роботі українських оборонних підприємств.

Опитані УНН експерти, коментуючи ситуацію зазначили, що в Україні є сертифіковані вітчизняні компанії з відповідними компетенціями, які ще з 2014 року здійснюють технічне обслуговування та ремонт гелікоптерів Ми-8 і внесені до державних реєстрів постачальників послуг. Разом із цим, експерти попереджають про ризики витоку інформації щодо бойових модифікацій цих гелікоптерів, структури польотів та технічних особливостей повітряних суден, що може ускладнити їх подальше обслуговування.

Лілія Подоляк

ПолітикаКримінал та НП
Олександр Більчук
Федір Веніславський
Укроборонпром
Служба безпеки України
Мі-8
Об'єднані Арабські Емірати