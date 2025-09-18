Украина делает очередной важный шаг в укреплении своего "оборонного щита". Президент Владимир Зеленский подписал два закона, направленных на защиту оборонной промышленности, сделав ее практически невидимой для врага. Однако эти важные инициативы могут быть подорваны серьезными просчетами в смежных сферах. А именно это касается решения о передаче ремонтной документации на вертолеты типа Ми-8 компании с российским следом, которое приняла Госавиаслужба под руководством Александра Бильчука, сообщает УНН.

Тайна "Defence City"

Президент Владимир Зеленский подписал два закона №4576-ІХ и №4577-IХ, которые вносят изменения в Налоговый и Гражданский кодексы. И кардинально меняют подход к защите данных оборонных предприятий Украины. Закон №4577-IХ непосредственно касается правового режима "Defence City". И предусматривает ограничение доступа к информации о компаниях-резидентах в ключевых публичных реестрах, таких как Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и общественных формирований, Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество и Государственный земельный кадастр. Это делает невозможным для врага отслеживание местонахождения, имущественного положения и других важных сведений.

Закон №4576-ІХ дополняет эту инициативу – он позволяет оборонным предприятиям вместо фактического адреса указывать в реестрах только тот, по которому с ними поддерживается связь. Этот шаг предоставляет дополнительный уровень защиты и помогает скрыть реальные локации производств. Таким образом, Украина создает законодательный механизм, чтобы усложнить врагу сбор информации для наведения ударов по предприятиям оборонно-промышленного комплекса.

Опасный "российский след"

На фоне этих усилий по защите данных возникает глубокое противоречие. Как стало известно из журналистских расследований и заявлений официальных лиц, временно отстраненный глава Государственной авиационной службы Александр Бильчук передал сопровождение ремонтной документации для украинских вертолетов типа Ми-8 компании AAL GROUP LTD, которая может быть связана с оборонно-промышленным комплексом России. "Укроборонпром" призвал пересмотреть решение Александра Бильчука, ведь из-за него есть риски утечки чувствительной информации относительно украинских оборонных предприятий прямо врагу "в руки". А народный депутат Федор Вениславский подтвердил опасения и заявил, что руководители иностранной компании имеют российские паспорта.

Ситуация становится еще более вопиющей, учитывая, что США признали непригодной к сотрудничеству компанию, которой уже отстраненный от должности Бильчук доверил доступ к чувствительной информации. Это решение вызвало серьезный резонанс и даже подозрения в государственной измене. Бывший заместитель генерального прокурора Алексей Баганец заявил, что передача контроля над рынком ремонта вертолетов типа Ми-8 может быть квалифицирована как "подрыв нацбезопасности".

К сожалению, этот случай демонстрирует, что пока государство на законодательном уровне пытается защитить свою оборонку, отдельные лица могут принимать решения, ставящие под угрозу национальную безопасность, передавая ключевые данные компаниям, которые, вероятно, имеют связь с врагом.