У Києві завершився Міжнародний форум оборонних індустрій: які угоди вдалося укласти

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Ексклюзив
13:46 • 13453 перегляди
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 26121 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру
Ексклюзив
11:52 • 25607 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
8 жовтня, 10:08 • 26450 перегляди
Ліки за найнижчою ціною: чому аптеки зобов'язані економити ваші гроші
8 жовтня, 09:05 • 24350 перегляди
Рада визнала неможливість місцевих виборів під час війни: це дозволить продовжувати роботу громадам, мерам і радам
8 жовтня, 08:55 • 21475 перегляди
"Європа повинна відреагувати": фон дер Ляєн заявила про гібридну війну та анонсувала дорожню карту дій за два тижні
8 жовтня, 07:23 • 19476 перегляди
рф атакувала енергетику у двох областях, на Чернігівщині графіки відключень - Міненерго
8 жовтня, 07:01 • 21838 перегляди
Рух поїздів на Ніжинському напрямку обмежено через обстріли: перелік затриманих рейсів
8 жовтня, 07:01 • 19659 перегляди
Ціна на золото продовжує зростати та бити рекорди, на це здорожчанням відреагувало і срібло
8 жовтня, 06:24 • 17810 перегляди
154 зі 183 запущених рф дронів знешкоджено за ніч над Україною
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+12°
3.5м/с
89%
749мм
Популярнi новини
Мода після 60: короткі стрижки, які дарують молодість і впевненістьPhoto8 жовтня, 07:12 • 47668 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 27086 перегляди
Пів мільйона на місяць під час війни: як живе головний юрист НБУ, поки військові збирають на дрониPhoto8 жовтня, 09:38 • 19190 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18599 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15053 перегляди
Публікації
"Нові штами - лише варіації Омікрону": вірусолог розповіла про форму Covid-19 "Франкенштейн"
Ексклюзив
13:46 • 13453 перегляди
Тетяна Бережна може стати віцепрем'єркою України з гуманітарної політики: фракція підтримала її кандидатуру12:14 • 26121 перегляди
Рейдерство і корупція в НАБУ: про що свідчитиме нардеп Христенко11:59 • 15159 перегляди
Російські “шахеди” почали бити по рухомих об’єктах: експерт розповів за рахунок чого це вдається армії рф
Ексклюзив
11:52 • 25607 перегляди
Бельгійські вафлі: п’ять оригінальних і смачних рецептівPhoto11:27 • 18709 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Беньямін Нетаньягу
Фрідріх Мерц
Василь Малюк
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Чернігівська область
Сумська область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуні пояснив, чому виховує своїх дітей у сільській місцевості16:22 • 426 перегляди
Кріштіану Роналду став першим футболістом-мільярдером в історії8 жовтня, 07:42 • 27159 перегляди
Трамп розкритикував рішення запросити Bad Bunny як хедлайнера на шоу Супербоулу7 жовтня, 11:00 • 43146 перегляди
Селена Гомес поділилася зворушливим відео з власного весілля6 жовтня, 18:42 • 45990 перегляди
Тейлор Свіфт відповіла кількома словами на запитання, коли відбудеться її весілля4 жовтня, 11:30 • 97310 перегляди
Актуальне
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

У Києві завершився Міжнародний форум оборонних індустрій: які угоди вдалося укласти

Київ • УНН

 • 1018 перегляди

У Києві завершився третій Міжнародний форум оборонних індустрій DFNC³, який зібрав близько 2000 учасників із понад 20 країн. На форумі укладено низку міждержавних та бізнесових угод, що відкривають нові можливості для українських виробників.

У Києві завершився Міжнародний форум оборонних індустрій: які угоди вдалося укласти

У Києві закінчив свою роботу третій Міжнародний форум оборонних індустрій – DFNC³, який вже став щорічним майданчиком, де формуються рішення для зміцнення української оборонної промисловості. В рамках форуму було укладено низку угод, які відкривають нові можливості перед українськими виробниками, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Цьогоріч DFNC³ зібрав близько 2000 учасників із понад 20 країн світу. Захід об’єднав майже 900 приватних іноземних та українських оборонних і технологічних компаній та асоціацій, 120 урядових організацій та 50 оборонних відомств, а також представників посольств та міжнародних організацій.

Найчисельніші делегації прибули з Данії, США, Польщі, Великої Британії, Швеції та Норвегії, що стало підтвердженням високого рівня інтересу й підтримки України на міжнародній арені.

Через стратегічні ініціативи Build with Ukraine, Build in Ukraine ми не лише зміцнюємо наш оборонно-промисловий комплекс, а й разом із союзниками будуємо арсенал вільного світу 

– зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

До учасників DFNC³ звернулися Президент України Володимир Зеленський, Міністр оборони Денис Шмигаль, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Почесними спікерами Форуму були Віцепрем’єр-міністр, Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, Міністр із питань готовності до оборони та оборонної промисловості Великої Британії Люк Поллард та Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков. З промовою виступив також Ерік Шмідт, інвестор та засновник компанії White Stork.

Доповнення

У Міноборони також зазначили, що на полях DFNC³ було укладено низку важливих міждержавних та бізнесових угод, які дають нові можливості для українських виробників.

Зокрема, з Королівством Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає запуск виробництва українських оборонних компаній на території Данії. Зі Словаччиною підписано угоду щодо надання Україні нелетального та гуманітарного обладнання.

Також за участі ДК "Укроборонпром" українські компанії підписали документи про співробітництво з європейськими партнерами – зокрема, з компаніями з Іспанії та Румунії.

Крім того, за повідомленням гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, партнерство зі США оформлено з компанією LeVanta Tech Inc. – сторони домовилися про спільну роботу в межах концепції "float-and-fly", спрямовану на підвищення швидкості та стійкості українських розробок.

Павло Зінченко

ЕкономікаПолітика
Укроборонпром
Роберт Калиняк
Міністерство оборони України
Троельс Лунд Поульсен
Руслан Стефанчук
Данія
Швеція
Норвегія
Велика Британія
Іспанія
Румунія
Словаччина
Володимир Зеленський
Сполучені Штати Америки
Україна
Денис Шмигаль
Польща