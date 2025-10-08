У Києві завершився Міжнародний форум оборонних індустрій: які угоди вдалося укласти

У Києві закінчив свою роботу третій Міжнародний форум оборонних індустрій – DFNC³, який вже став щорічним майданчиком, де формуються рішення для зміцнення української оборонної промисловості. В рамках форуму було укладено низку угод, які відкривають нові можливості перед українськими виробниками, пише УНН з посиланням на Міноборони.

Деталі

Цьогоріч DFNC³ зібрав близько 2000 учасників із понад 20 країн світу. Захід об’єднав майже 900 приватних іноземних та українських оборонних і технологічних компаній та асоціацій, 120 урядових організацій та 50 оборонних відомств, а також представників посольств та міжнародних організацій.

Найчисельніші делегації прибули з Данії, США, Польщі, Великої Британії, Швеції та Норвегії, що стало підтвердженням високого рівня інтересу й підтримки України на міжнародній арені.

Через стратегічні ініціативи Build with Ukraine, Build in Ukraine ми не лише зміцнюємо наш оборонно-промисловий комплекс, а й разом із союзниками будуємо арсенал вільного світу – зазначив міністр оборони України Денис Шмигаль.

До учасників DFNC³ звернулися Президент України Володимир Зеленський, Міністр оборони Денис Шмигаль, Міністр закордонних справ Андрій Сибіга та Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

Почесними спікерами Форуму були Віцепрем’єр-міністр, Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк, Міністр оборони Данії Трольс Лунд Поульсен, Міністр із питань готовності до оборони та оборонної промисловості Великої Британії Люк Поллард та Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бьодсков. З промовою виступив також Ерік Шмідт, інвестор та засновник компанії White Stork.

Доповнення

У Міноборони також зазначили, що на полях DFNC³ було укладено низку важливих міждержавних та бізнесових угод, які дають нові можливості для українських виробників.

Зокрема, з Королівством Данія було підписано Меморандум про взаєморозуміння, який передбачає запуск виробництва українських оборонних компаній на території Данії. Зі Словаччиною підписано угоду щодо надання Україні нелетального та гуманітарного обладнання.

Також за участі ДК "Укроборонпром" українські компанії підписали документи про співробітництво з європейськими партнерами – зокрема, з компаніями з Іспанії та Румунії.

Крім того, за повідомленням гендиректора "Укроборонпрому" Германа Сметаніна, партнерство зі США оформлено з компанією LeVanta Tech Inc. – сторони домовилися про спільну роботу в межах концепції "float-and-fly", спрямовану на підвищення швидкості та стійкості українських розробок.