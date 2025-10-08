В Киеве завершился Международный форум оборонных индустрий: какие соглашения удалось заключить

$41.320.03
48.170.10
ukenru
Эксклюзив
13:46 • 12700 просмотра
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
12:14 • 24788 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру
Эксклюзив
11:52 • 25007 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
8 октября, 10:08 • 26065 просмотра
Лекарства по самой низкой цене: почему аптеки обязаны экономить ваши деньги
8 октября, 09:05 • 24019 просмотра
Рада признала невозможность местных выборов во время войны: это позволит продолжать работу громадам, мэрам и советам
8 октября, 08:55 • 21357 просмотра
"Европа должна отреагировать": фон дер Ляйен заявила о гибридной войне и анонсировала дорожную карту действий через две недели
8 октября, 07:23 • 19365 просмотра
рф атаковала энергетику в двух областях, в Черниговской области графики отключений - Минэнерго
8 октября, 07:01 • 21790 просмотра
Движение поездов на Нежинском направлении ограничено из-за обстрелов: перечень задержанных рейсов
8 октября, 07:01 • 19623 просмотра
Цена на золото продолжает расти и бить рекорды, на это подорожание отреагировало и серебро
8 октября, 06:24 • 17781 просмотра
154 из 183 запущенных рф дронов обезврежены за ночь над Украиной
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+12°
4м/с
98%
749мм
Популярные новости
Мода после 60: короткие стрижки, которые дарят молодость и уверенностьPhoto8 октября, 07:12 • 46997 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26776 просмотра
Полмиллиона в месяц во время войны: как живет главный юрист НБУ, пока военные собирают на дроныPhoto8 октября, 09:38 • 18989 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18272 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14723 просмотра
публикации
"Новые штаммы - лишь вариации Омикрона": вирусолог рассказала о форме Covid-19 "Франкенштейн"
Эксклюзив
13:46 • 12701 просмотра
Татьяна Бережная может стать вице-премьером Украины по гуманитарной политике: фракция поддержала ее кандидатуру12:14 • 24789 просмотра
Рейдерство и коррупция в НАБУ: о чем будет свидетельствовать нардеп Христенко11:59 • 14723 просмотра
Российские «шахеды» начали бить по движущимся объектам: эксперт рассказал за счет чего это удается армии РФ
Эксклюзив
11:52 • 25007 просмотра
Бельгийские вафли: пять оригинальных и вкусных рецептовPhoto11:27 • 18274 просмотра
Актуальные люди
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Биньямин Нетаньяху
Фридрих Мерц
Василий Малюк
Актуальные места
Украина
Соединённые Штаты
Германия
Черниговская область
Сумская область
Реклама
УНН Lite
Джордж Клуни объяснил, почему воспитывает своих детей в сельской местности16:22 • 22 просмотра
Криштиану Роналду стал первым футболистом-миллиардером в истории8 октября, 07:42 • 26777 просмотра
Трамп раскритиковал решение пригласить Bad Bunny в качестве хедлайнера на шоу Супербоула7 октября, 11:00 • 43025 просмотра
Селена Гомес поделилась трогательным видео с собственной свадьбы6 октября, 18:42 • 45878 просмотра
Тейлор Свифт ответила несколькими словами на вопрос, когда состоится ее свадьба4 октября, 11:30 • 97207 просмотра
Актуальное
Financial Times
WhatsApp
Signal
Facebook
Шахед-136

В Киеве завершился Международный форум оборонных индустрий: какие соглашения удалось заключить

Киев • УНН

 • 902 просмотра

В Киеве завершился третий Международный форум оборонных индустрий DFNC³, собравший около 2000 участников из более чем 20 стран. На форуме заключен ряд межгосударственных и бизнес-соглашений, открывающих новые возможности для украинских производителей.

В Киеве завершился Международный форум оборонных индустрий: какие соглашения удалось заключить

В Киеве завершил свою работу третий Международный форум оборонных индустрий – DFNC³, который уже стал ежегодной площадкой, где формируются решения для укрепления украинской оборонной промышленности. В рамках форума был заключен ряд соглашений, открывающих новые возможности перед украинскими производителями, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В этом году DFNC³ собрал около 2000 участников из более чем 20 стран мира. Мероприятие объединило почти 900 частных иностранных и украинских оборонных и технологических компаний и ассоциаций, 120 правительственных организаций и 50 оборонных ведомств, а также представителей посольств и международных организаций.

Самые многочисленные делегации прибыли из Дании, США, Польши, Великобритании, Швеции и Норвегии, что стало подтверждением высокого уровня интереса и поддержки Украины на международной арене.

Через стратегические инициативы Build with Ukraine, Build in Ukraine мы не только укрепляем наш оборонно-промышленный комплекс, но и вместе с союзниками строим арсенал свободного мира 

– отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

К участникам DFNC³ обратились Президент Украины Владимир Зеленский, Министр обороны Денис Шмыгаль, Министр иностранных дел Андрей Сибига и Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Почетными спикерами Форума были Вице-премьер-министр, Министр обороны Словакии Роберт Калиняк, Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен, Министр по вопросам готовности к обороне и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард и Министр промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортен Бёдсков. С речью выступил также Эрик Шмидт, инвестор и основатель компании White Stork.

Дополнение

В Минобороны также отметили, что на полях DFNC³ был заключен ряд важных межгосударственных и бизнес-соглашений, которые дают новые возможности для украинских производителей.

В частности, с Королевством Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает запуск производства украинских оборонных компаний на территории Дании. Со Словакией подписано соглашение о предоставлении Украине нелетального и гуманитарного оборудования.

Также при участии ГК "Укроборонпром" украинские компании подписали документы о сотрудничестве с европейскими партнерами – в частности, с компаниями из Испании и Румынии.

Кроме того, по сообщению гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, партнерство с США оформлено с компанией LeVanta Tech Inc. – стороны договорились о совместной работе в рамках концепции "float-and-fly", направленной на повышение скорости и устойчивости украинских разработок.

Павел Зинченко

ЭкономикаПолитика
Укроборонпром
Роберт Калиняк
Министерство обороны Украины
Троэльс Лунд Поульсен
Руслан Стефанчук
Дания
Швеция
Норвегия
Великобритания
Испания
Румыния
Словакия
Владимир Зеленский
Соединённые Штаты
Украина
Денис Шмыгаль
Польша