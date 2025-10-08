В Киеве завершился Международный форум оборонных индустрий: какие соглашения удалось заключить

В Киеве завершил свою работу третий Международный форум оборонных индустрий – DFNC³, который уже стал ежегодной площадкой, где формируются решения для укрепления украинской оборонной промышленности. В рамках форума был заключен ряд соглашений, открывающих новые возможности перед украинскими производителями, пишет УНН со ссылкой на Минобороны.

Детали

В этом году DFNC³ собрал около 2000 участников из более чем 20 стран мира. Мероприятие объединило почти 900 частных иностранных и украинских оборонных и технологических компаний и ассоциаций, 120 правительственных организаций и 50 оборонных ведомств, а также представителей посольств и международных организаций.

Самые многочисленные делегации прибыли из Дании, США, Польши, Великобритании, Швеции и Норвегии, что стало подтверждением высокого уровня интереса и поддержки Украины на международной арене.

Через стратегические инициативы Build with Ukraine, Build in Ukraine мы не только укрепляем наш оборонно-промышленный комплекс, но и вместе с союзниками строим арсенал свободного мира – отметил министр обороны Украины Денис Шмыгаль.

К участникам DFNC³ обратились Президент Украины Владимир Зеленский, Министр обороны Денис Шмыгаль, Министр иностранных дел Андрей Сибига и Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук.

Почетными спикерами Форума были Вице-премьер-министр, Министр обороны Словакии Роберт Калиняк, Министр обороны Дании Трольс Лунд Поульсен, Министр по вопросам готовности к обороне и оборонной промышленности Великобритании Люк Поллард и Министр промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортен Бёдсков. С речью выступил также Эрик Шмидт, инвестор и основатель компании White Stork.

Дополнение

В Минобороны также отметили, что на полях DFNC³ был заключен ряд важных межгосударственных и бизнес-соглашений, которые дают новые возможности для украинских производителей.

В частности, с Королевством Дания был подписан Меморандум о взаимопонимании, который предусматривает запуск производства украинских оборонных компаний на территории Дании. Со Словакией подписано соглашение о предоставлении Украине нелетального и гуманитарного оборудования.

Также при участии ГК "Укроборонпром" украинские компании подписали документы о сотрудничестве с европейскими партнерами – в частности, с компаниями из Испании и Румынии.

Кроме того, по сообщению гендиректора "Укроборонпрома" Германа Сметанина, партнерство с США оформлено с компанией LeVanta Tech Inc. – стороны договорились о совместной работе в рамках концепции "float-and-fly", направленной на повышение скорости и устойчивости украинских разработок.