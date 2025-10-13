$41.600.10
15:26
Зеленский: для защиты от дронов будут сформированы дополнительные вертолетные группы
14:34
Трамп примет Зеленского в Вашингтоне 17 октября – FT
Эксклюзив
14:15
Эксперт объяснил, в каких случаях можно рассматривать кетаминовую терапию и применяют ли ее в УкраинеPhoto
13:46
Только пожизненное: Генпрокурор призвал правоохранительный комитет ужесточить наказание для тех, кто лишает жизни или насилует детейVideo
12:44
Трамп после Газы планирует сосредоточиться на разрешении войны в Украине, а затем – на мирном соглашении с Ираном
12:37
Информация о начале отопительного сезона с 1 ноября неверна - Минразвития
12:28
«Аморальность и неизбежные последствия»: как НАБУ разрушает репутацию людей и страны
11:24
Украинская делегация отправилась в Вашингтон: на повестке дня - оборона, энергетика, санкции, с целью мира
Эксклюзив
11:18
Киев потратил 47,5 миллиона гривен на первое противорадиационное укрытие в детском саду
10:25
SOS: фармкомпания "Дарница" угрожает в третий раз за год остановить производство
Биткойн под ударами геополитики: почему новые пошлины США против Китая обвалили крипторынок
Эксклюзив
13 октября, 08:59
Гостехнологии в серию: правительство открыло путь для заводов к массовому выпуску разработок Минобороны

Киев • УНН

 928 просмотра

Правительство Украины запустило экспериментальный механизм для передачи технологий Минобороны в серийное производство. Это ускорит поставки проверенной техники на фронт и расширит ассортимент вооружения.

Гостехнологии в серию: правительство открыло путь для заводов к массовому выпуску разработок Минобороны

Правительство запустило экспериментальный механизм, который позволяет передавать технологии, созданные в системе Министерства обороны, в серийное производство – при условии отбора проверенных производителей. Об этом проинформировал министр обороны Денис Шмыгаль в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Решение призвано быстро нарастить поставки проверенной техники на фронт, расширить номенклатуру вооружения и уменьшить зависимость от импорта.

18.09.25, 14:39

Министр обороны Шмыгаль сообщил, что правительство открыло механизм передачи технологий, разрабатываемых в системе Министерства обороны, в серийное производство. Инициатива стартует как эксперимент – чтобы ускорить масштабирование эффективных решений сразу несколькими производителями.

Таким образом ускоряем разработку новых опытных образцов вооружения, масштабируем их производство, уменьшаем зависимость от импорта, углубляем международное сотрудничество. Каждая проверенная технология должна работать на пользу наших воинов и усиление обороноспособности Украины 

– написал Шмыгаль.

По новому порядку решения и образцы, доказавшие свою эффективность в испытаниях, смогут оперативно запускаться в массовое производство несколькими предприятиями одновременно. Это, как ожидают в Кабмине, позволит: – увеличить объемы поставок проверенной техники на фронт; – расширить ассортимент вооружения за счет имеющихся государственных разработок; – привлечь ресурсы и экспертизу партнеров НАТО для совершенствования технологий через обновленные правила экспорта.

Технологии остаются собственностью государства – доступ к ним будет предоставляться только "проверенным" производителям в соответствии с четкими критериями отбора. Такой подход призван гарантировать безопасность передачи ноу-хау и избежать несанкционированного экспорта или применения разработок.

08.10.25, 18:05

Степан Гафтко

ПолитикаТехнологии
НАТО
Украина
Денис Шмыгаль