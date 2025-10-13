Гостехнологии в серию: правительство открыло путь для заводов к массовому выпуску разработок Минобороны

Правительство запустило экспериментальный механизм, который позволяет передавать технологии, созданные в системе Министерства обороны, в серийное производство – при условии отбора проверенных производителей. Об этом проинформировал министр обороны Денис Шмыгаль в Телеграм, пишет УНН.

Детали

Решение призвано быстро нарастить поставки проверенной техники на фронт, расширить номенклатуру вооружения и уменьшить зависимость от импорта.

Законодательный "щит" для компаний оборонного комплекса или практически провал из-за одного неверного решения?

Министр обороны Шмыгаль сообщил, что правительство открыло механизм передачи технологий, разрабатываемых в системе Министерства обороны, в серийное производство. Инициатива стартует как эксперимент – чтобы ускорить масштабирование эффективных решений сразу несколькими производителями.

Таким образом ускоряем разработку новых опытных образцов вооружения, масштабируем их производство, уменьшаем зависимость от импорта, углубляем международное сотрудничество. Каждая проверенная технология должна работать на пользу наших воинов и усиление обороноспособности Украины – написал Шмыгаль.

По новому порядку решения и образцы, доказавшие свою эффективность в испытаниях, смогут оперативно запускаться в массовое производство несколькими предприятиями одновременно. Это, как ожидают в Кабмине, позволит: – увеличить объемы поставок проверенной техники на фронт; – расширить ассортимент вооружения за счет имеющихся государственных разработок; – привлечь ресурсы и экспертизу партнеров НАТО для совершенствования технологий через обновленные правила экспорта.

Технологии остаются собственностью государства – доступ к ним будет предоставляться только "проверенным" производителям в соответствии с четкими критериями отбора. Такой подход призван гарантировать безопасность передачи ноу-хау и избежать несанкционированного экспорта или применения разработок.

В Киеве завершился Международный форум оборонных индустрий: какие соглашения удалось заключить