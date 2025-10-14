Міноборони вперше закуповує модульні бронежилети з розширеною комплектацією
Київ • УНН
Міністерство оборони України вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11, яка передбачає додаткові елементи захисту. Це розширення є відповіддю на зміни характеру поранень на фронті, де понад 90% травм спричиняють уламки.
Міністерство оборони України повідомило, що "Державний оператор тилу" вперше закуповує модульні бронежилети у розширеній комплектації 1–11, яка передбачає додаткові елементи захисту та збільшену площу прикриття. Про це інформує МО України пише УНН.
Деталі
Розширення комплектації стало відповіддю на зміни характеру поранень на фронті: понад 90% травм спричиняють уламки та осколки. У липні 2025 року Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони затвердило три додаткові елементи — захист передпліччя, гомілки та куприка.
Вони підвищують безпеку військових та забезпечують адаптацію бронежилета під різні бойові сценарії.
Нові елементи мають високий клас захисту – здатні зупиняти пістолетну кулю та уламки масою до 1,1 г, що рухаються зі швидкістю до 600 м/с. Крім того, захист передпліччя та гомілки виконує функції захисту колін і ліктів, забезпечуючи додатковий комфорт і безпеку під час виконання бойових завдань
Повна комплектація бронежилета включає: фронтальний та тильний чохли із м’яким та жорстким бронеелементом, чохли для захисту паху і шиї, м’які чохли для плечей та стегон, камербанд та розвантажувальний ремінь із балістичним елементом. Розширена комплектація 1–11 додає три нові елементи, що робить бронежилет більш універсальним і захищеним.
Бронежилет виготовляється у камуфляжі ММ-14 ("піксель") із жорстким бронеелементом типу 2 з керамокомпозитних матеріалів, що підвищує рівень захисту особового складу під час виконання бойових завдань.
