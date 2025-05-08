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Білизна, одяг, модульні бронежилети: МО спрямувало понад 200 млн грн на адаптований одяг для захісниць України

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Міністерство оборони України спрямувало понад 200 млн грн на закупівлю адаптованого одягу та модульних бронежилетів для військовослужбовиць. Розроблено нові елементи форми та взуття.

Білизна, одяг, модульні бронежилети: МО спрямувало понад 200 млн грн на адаптований одяг для захісниць України

Особливу увагу також приділено взуттю, складовим повсякденної форми та декільком моделям модульних бронежилетів. Передає УНН із посиланням на Міноборони України.

Деталі

Майже чверть мільярда грн спрямувало Міністерство оборони України на забезпечення військовослужбовиць зручним і функціональним речовим майном, адаптованим до жіночої анатомії та особливостей служби.

За 2024–2025 роки закупівельна агенція Міноборони "Державний оператор тилу" придбала жіночого одягу на суму понад 230 млн грн. Ми системно змінюємо підхід до речового забезпечення, розширюючи асортимент та впроваджуючи нові вимоги, що відповідають анатомічним особливостям жінок.

- повідомив директор Департаменту політики закупівель Міноборони України Гліб Канєвський.

Серед них ключовий елемент - дві моделі модульних бронежилетів комплектністю 1-8, спеціально розроблених для жінок.

Взуття: за даними МО України, жінки-військовслужбовиці забезпечуються туфлями та утепленими хромовими чобітками, з урахуванням комфорту під час тривалого носіння.

Центральне управління розвитку матеріального забезпечення Міноборони України розробило низку предметів жіночого речового майна.

Це білизна та топ, костюм літній польовий, білизна натільна демісезонна, білизна для холодної погоди (сорочка зимова та кальсони зимові).

- повідомляє пресслужба Міноборони.

Затверджено відповідні технічні специфікації, що нині доступні на цифровому порталі "Партнер МОУ". 

 

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Також проведено військові (дослідні) випробування курток і штанів вітровологозахисних зимових (тип 3) для жінок.

Отримано позитивні відгуки за результатами випробувань. Наразі триває розробка відповідних технічних специфікацій

- повідомив Максим Кайола, начальник Центрального управління розвитку матеріального забезпечення МО України. 

У Міноборони кажуть, що базові елементи форми для жінок-військовослужбовиць було розроблено до початку повномасштабної агресії.

Ідеться про такі елементи, як кітель, спідниця, штани, сорочки з довгими та короткими рукавами, краватка, кашкет, шапка зимова повсякденна, джемпер, пальто, туфлі хромові, утеплені чобітки.

  • спідниця входить до складу парадної та повсякденної літньої форми, а джемпер чи куртка носяться з брюками;
    • штани мають анатомічний крій – злегка звужені донизу, без кишень, із виточками на задніх половинках для кращої посадки на фігуру.

      Відповідне підтверджено наказом Міноборони від 20.11.2017 № 606 (зі змінами).

      Крім того:

      • розроблено жіночі краватки у вигляді метеликів, оздоблені маленьким тризубом замість ґудзика;
        • жіночий кашкет зазнав змін – став елегантнішим та більш гармонійно пасує до жіночої зачіски. За основу взято американський зразок головного убору.

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          Ігор Тележніков

          Ігор Тележніков

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