Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP. В оборонному відомстві кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Такі машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля,