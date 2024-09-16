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Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Міноборони допустило до експлуатації канадський бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP

Київ • УНН

 • 19778 перегляди

Український військовий парк поповнився канадським бронеавтомобілем Roshel Senator MRAP. Машина має V-подібне днище для захисту від мін, посилену броню та ходову частину, повний привід і потужний турбодизель.

Парк бронеавтомобілів українського війська поповнився ще одним зразком бронетехніки, створеним за технологією MRAP. В оборонному відомстві кодифікували та допустили до експлуатації у військах бронеавтомобіль Roshel Senator MRAP виробництва Канади. Про це повідомляє Міноборони України, пише УНН.

Бронемашини MRAP (від англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - захист проти мін і засідок). Такі машини мають V-подібну форму днища для розсіювання енергії вибуху та спеціальні амортизуючі крісла. Конструктивно складаються з монолітної бронекапсули і зовнішніх вибухопоглинаючих агрегатів: коліс, шасі, двигуна. Останні вбирають на себе всю кінетичну енергію від вибуху міни, зберігаючи цілісність житлового модуля,

- йдеться у повідомленні.

Деталі

Бронеавтомобіль Roshel Senator сконструйовано на шасі американського важкого пікапу Ford F-550. Початково машина призначалась для потреб поліції. Для потреб українського війська модель удосконалили. Roshel Senator MRAP отримав броню, що здатна захистити екіпаж та десант від куль, випущених зі стрілецької зброї, та уламків. А також особливу V-подібну форму  днища, яке розсіює енергію вибуху міни чи іншого вибухового пристрою, еквівалентного 6 кг тротилу.

Крім цього, канадська бронеавтівка отримала посилену ходову частину, механізм повного приводу, та 6,7-літровий "всеїдний" турбодизель потужністю понад 300 кінських сил. У комплектації для фронту машина також обов’язково має лебідку та "нічне" світло.

Від початку широкомасштабного вторгнення Міністерство оборони України кодифікувало і допустило до експлуатації у військах понад 20 бронеавтомобілів класу MRAP,

- додали у Міноборони.

Нагадаємо

Міноборони України схвалило використання багатоцільового безпілотного транспортера BoarTAC. Апарат може доставляти вантажі, евакуювати поранених, розміновувати території та використовуватися як дрон-камікадзе.

Ольга Розгон

Ольга Розгон

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