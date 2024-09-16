Минобороны допустило к эксплуатации канадский бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP

Парк бронеавтомобилей украинской армии пополнился еще одним образцом бронетехники, созданным по технологии MRAP. В оборонном ведомстве кодифицировали и допустили к эксплуатации в войсках бронеавтомобиль Roshel Senator MRAP производства Канады. Об этом сообщает Минобороны Украины, пишет УНН.

Бронемашины MRAP (от англ. MRAP, Mine Resistant Ambush Protected - защита против мин и засад). Такие машины имеют V-образную форму днища для рассеивания энергии взрыва и специальные амортизирующие кресла. Конструктивно состоят из монолитной бронекапсулы и внешних взрывопоглощающих агрегатов: колес, шасси, двигателя. Последние впитывают на себя всю кинетическую энергию от взрыва мины, сохраняя целостность жилого модуля, - говорится в сообщении.

Детали

Бронеавтомобиль Roshel Senator сконструирован на шасси американского тяжелого пикапа Ford F-550. Изначально машина предназначалась для нужд полиции. Для нужд украинской армии модель усовершенствовали. Roshel Senator MRAP получил броню, которая способна защитить экипаж и десант от пуль, выпущенных из стрелкового оружия, и обломков. А также особую V-образную форму днища, которое рассеивает энергию взрыва мины или другого взрывного устройства, эквивалентного 6 кг тротила.

Кроме этого, канадская бронеавтомобиль получила усиленную ходовую часть, механизм полного привода, и 6,7-литровый "всеядный" турбодизель мощностью более 300 лошадиных сил. В комплектации для фронта машина также обязательно имеет лебедку и "ночной" свет.

С начала широкомасштабного вторжения Министерство обороны Украины кодифицировало и допустило к эксплуатации в войсках более 20 бронеавтомобилей класса MRAP, - добавили в Минобороны.

Напомним

Минобороны Украины одобрило использование многоцелевого беспилотного транспортера BoarTAC. Аппарат может доставлять грузы, эвакуировать раненых, разминировать территории и использоваться как дрон-камикадзе.