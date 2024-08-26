Міноборони допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер
Київ • УНН
Міноборони України схвалило використання багатоцільового безпілотного транспортера BoarTAC. Апарат може доставляти вантажі, евакуювати поранених, розміновувати території та використовуватися як дрон-камікадзе.
Міністерство оборони України допустило до експлуатації безпілотний багатоцільовий транспортер вітчизняного виробництва. Зокрема, транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації універсальний безпілотний багатоцільовий транспортер переднього краю BoarTAC вітчизняного виробництва
Повідомляється, що при проєктуванні транспортера розробники врахували вимоги, що були сформовані на основі бойового досвіду українських захисників. Наземний роботизований комплекс має низький силует, малошумний та малопомітний і захищений від куль та уламків. Крім того, апарат вийшов простим в експлуатації і ремонтопридатним у польових умовах. За ходовими характеристиками має високу прохідність і тяглову силу.
Міноборони повідомляє, що дистанційно керований оператором універсальний багатоцільовий транспортер може здійснювати доставку боєприпасів та провізії.
Також багатофункціональна платформа із встановленими на ній спеціальними кріпленнями здатна виконувати евакуацію поранених.
Крім того, за допомогою навісного обладнання здійснювати розмінування. Або навпаки – встановлювати мінні загородження.
Наземний роботизований комплекс може стати й мобільним вогневим засобом, адже є можливість інтеграції дистанційно керованих бойових модулів оснащених гранатометами, кулеметами.
Також транспортер можна використовувати як дрон-камікадзе. Завдяки широким гусеницям із великими ґрунтозачепами та захисним бампером робот долає бездоріжжя, рови, неглибокі водні перешкоди. При цьому перевозить на собі близько 200 кг вантажу, або тягне причіп з аналогічною вагою.
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