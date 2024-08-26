Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер
Киев • УНН
Минобороны Украины одобрило использование многоцелевого беспилотного транспортера BoarTAC. Аппарат может доставлять грузы, эвакуировать раненых, разминировать территории и использоваться как дрон-камикадзе.
Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер отечественного производства. В частности, транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства
Сообщается, что при проектировании транспортера разработчики учли требования, которые были сформированы на основе боевого опыта украинских защитников. Наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищен от пуль и обломков. Кроме того, аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам имеет высокую проходимость и тягловую силу.
Минобороны сообщает, что дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии.
Также многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых.
Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.
Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами.
Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.
Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ1 мая 2024, 11:55 • 126765 просмотров