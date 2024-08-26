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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Минобороны допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер

Киев  •  УНН

26 августа 2024, 16:45  •  6330 просмотра

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Минобороны Украины одобрило использование многоцелевого беспилотного транспортера BoarTAC. Аппарат может доставлять грузы, эвакуировать раненых, разминировать территории и использоваться как дрон-камикадзе.

Министерство обороны Украины допустило к эксплуатации беспилотный многоцелевой транспортер отечественного производства. В частности, транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации универсальный беспилотный многоцелевой транспортер переднего края BoarTAC отечественного производства

- говорится в сообщении.

Сообщается, что при проектировании транспортера разработчики учли требования, которые были сформированы на основе боевого опыта украинских защитников. Наземный роботизированный комплекс имеет низкий силуэт, малошумный и малозаметный и защищен от пуль и обломков. Кроме того, аппарат получился простым в эксплуатации и ремонтопригодным в полевых условиях. По ходовым характеристикам имеет высокую проходимость и тягловую силу.

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Минобороны сообщает, что дистанционно управляемый оператором универсальный многоцелевой транспортер может осуществлять доставку боеприпасов и провизии.

Также многофункциональная платформа с установленными на ней специальными креплениями способна выполнять эвакуацию раненых.

Кроме того, с помощью навесного оборудования осуществлять разминирование. Или наоборот - устанавливать минные заграждения.

Наземный роботизированный комплекс может стать и мобильным огневым средством, ведь есть возможность интеграции дистанционно управляемых боевых модулей оснащенных гранатометами, пулеметами.

Также транспортер можно использовать как дрон-камикадзе. Благодаря широким гусеницам с большими грунтозацепами и защитным бампером робот преодолевает бездорожье, рвы, неглубокие водные препятствия. При этом перевозит на себе около 200 кг груза, или тянет прицеп с аналогичным весом.

Приблизно кожна восьма розробка на платформі Brave1 - із застосуванням ШІ1 мая 2024, 11:55 • 126765 просмотров

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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