Белье, одежда, модульные бронежилеты: МО направило более 200 млн грн на адаптированную одежду для защитниц Украины
Киев • УНН
Министерство обороны Украины направило более 200 млн грн на закупку адаптированной одежды и модульных бронежилетов для военнослужащих. Разработаны новые элементы формы и обуви.
Особое внимание также уделено обуви, составляющим повседневной формы и нескольким моделям модульных бронежилетов. Передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.
Детали
Почти четверть миллиарда грн направило Министерство обороны Украины на обеспечение военнослужащих удобным и функциональным вещевым имуществом, адаптированным к женской анатомии и особенностям службы.
За 2024–2025 годы закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" приобрело женской одежды на сумму более 230 млн грн. Мы системно меняем подход к вещевому обеспечению, расширяя ассортимент и внедряя новые требования, соответствующие анатомическим особенностям женщин.
Среди них ключевой элемент - две модели модульных бронежилетов комплектностью 1-8, специально разработанных для женщин.
Обувь: по данным МО Украины, женщины-военнослужащие обеспечиваются туфлями и утепленными хромовыми сапожками, с учетом комфорта во время длительного ношения.
Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины разработало ряд предметов женского вещевого имущества.
Это белье и топ, костюм летний полевой, белье нательное демисезонное, белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние).
Утверждены соответствующие технические спецификации, которые сейчас доступны на цифровом портале "Партнер МОУ".
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Также проведены военные (опытные) испытания курток и штанов ветровлагозащитных зимних (тип 3) для женщин.
Получены положительные отзывы по результатам испытаний. Сейчас идет разработка соответствующих технических спецификаций
В Минобороны говорят, что базовые элементы формы для женщин-военнослужащих были разработаны до начала полномасштабной агрессии.
Речь идет о таких элементах, как китель, юбка, брюки, рубашки с длинными и короткими рукавами, галстук, картуз, шапка зимняя повседневная, джемпер, пальто, туфли хромовые, утепленные сапожки.
- юбка входит в состав парадной и повседневной летней формы, а джемпер или куртка носятся с брюками;
- брюки имеют анатомический крой – слегка заужены книзу, без карманов, с выточками на задних половинках для лучшей посадки на фигуру.
Соответствующее подтверждено приказом Минобороны от 20.11.2017 № 606 (с изменениями).
Кроме того:
- разработаны женские галстуки в виде бабочек, украшенные маленьким трезубцем вместо пуговицы;
- женский картуз претерпел изменения – стал более элегантным и более гармонично подходит к женской прическе. За основу взят американский образец головного убора.
Напомним
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