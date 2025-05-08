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Белье, одежда, модульные бронежилеты: МО направило более 200 млн грн на адаптированную одежду для защитниц Украины

Киев • УНН

 • 802 просмотра

Министерство обороны Украины направило более 200 млн грн на закупку адаптированной одежды и модульных бронежилетов для военнослужащих. Разработаны новые элементы формы и обуви.

Белье, одежда, модульные бронежилеты: МО направило более 200 млн грн на адаптированную одежду для защитниц Украины

Особое внимание также уделено обуви, составляющим повседневной формы и нескольким моделям модульных бронежилетов. Передает УНН со ссылкой на Минобороны Украины.

Детали

Почти четверть миллиарда грн направило Министерство обороны Украины на обеспечение военнослужащих удобным и функциональным вещевым имуществом, адаптированным к женской анатомии и особенностям службы.

За 2024–2025 годы закупочное агентство Минобороны "Государственный оператор тыла" приобрело женской одежды на сумму более 230 млн грн. Мы системно меняем подход к вещевому обеспечению, расширяя ассортимент и внедряя новые требования, соответствующие анатомическим особенностям женщин.

- сообщил директор Департамента политики закупок Минобороны Украины Глеб Каневский.

Среди них ключевой элемент - две модели модульных бронежилетов комплектностью 1-8, специально разработанных для женщин.

Обувь: по данным МО Украины, женщины-военнослужащие обеспечиваются туфлями и утепленными хромовыми сапожками, с учетом комфорта во время длительного ношения.

Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны Украины разработало ряд предметов женского вещевого имущества.

Это белье и топ, костюм летний полевой, белье нательное демисезонное, белье для холодной погоды (рубашка зимняя и кальсоны зимние).

- сообщает пресс-служба Минобороны.

Утверждены соответствующие технические спецификации, которые сейчас доступны на цифровом портале "Партнер МОУ". 

 

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Также проведены военные (опытные) испытания курток и штанов ветровлагозащитных зимних (тип 3) для женщин.

Получены положительные отзывы по результатам испытаний. Сейчас идет разработка соответствующих технических спецификаций

- сообщил Максим Кайола, начальник Центрального управления развития материального обеспечения МО Украины. 

В Минобороны говорят, что базовые элементы формы для женщин-военнослужащих были разработаны до начала полномасштабной агрессии.

Речь идет о таких элементах, как китель, юбка, брюки, рубашки с длинными и короткими рукавами, галстук, картуз, шапка зимняя повседневная, джемпер, пальто, туфли хромовые, утепленные сапожки.

  • юбка входит в состав парадной и повседневной летней формы, а джемпер или куртка носятся с брюками;
    • брюки имеют анатомический крой – слегка заужены книзу, без карманов, с выточками на задних половинках для лучшей посадки на фигуру.

      Соответствующее подтверждено приказом Минобороны от 20.11.2017 № 606 (с изменениями).

      Кроме того:

      • разработаны женские галстуки в виде бабочек, украшенные маленьким трезубцем вместо пуговицы;
        • женский картуз претерпел изменения – стал более элегантным и более гармонично подходит к женской прическе. За основу взят американский образец головного убора.

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          Игорь Тележников

          Игорь Тележников

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