Минобороны впервые закупает модульные бронежилеты с расширенной комплектацией
Киев • УНН
Министерство обороны Украины впервые закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1–11, которая предусматривает дополнительные элементы защиты. Это расширение является ответом на изменения характера ранений на фронте, где более 90% травм вызывают осколки.
Министерство обороны Украины сообщило, что "Государственный оператор тыла" впервые закупает модульные бронежилеты в расширенной комплектации 1–11, которая предусматривает дополнительные элементы защиты и увеличенную площадь прикрытия. Об этом информирует МО Украины, пишет УНН.
Детали
Расширение комплектации стало ответом на изменения характера ранений на фронте: более 90% травм вызывают осколки и осколки. В июле 2025 года Центральное управление развития материального обеспечения Минобороны утвердило три дополнительных элемента — защиту предплечья, голени и копчика.
Суд обязал компанию вернуть 28 миллионов за бракованные бронежилеты Волынской ОВА03.09.25, 11:41 • 3958 просмотров
Они повышают безопасность военных и обеспечивают адаптацию бронежилета под различные боевые сценарии.
Новые элементы имеют высокий класс защиты – способны останавливать пистолетную пулю и осколки массой до 1,1 г, движущиеся со скоростью до 600 м/с. Кроме того, защита предплечья и голени выполняет функции защиты коленей и локтей, обеспечивая дополнительный комфорт и безопасность при выполнении боевых задач
Полная комплектация бронежилета включает: фронтальный и тыльный чехлы с мягким и жестким бронеэлементом, чехлы для защиты паха и шеи, мягкие чехлы для плеч и бедер, камербанд и разгрузочный ремень с баллистическим элементом. Расширенная комплектация 1–11 добавляет три новых элемента, что делает бронежилет более универсальным и защищенным.
Бронежилет изготавливается в камуфляже ММ-14 ("пиксель") с жестким бронеэлементом типа 2 из керамокомпозитных материалов, что повышает уровень защиты личного состава при выполнении боевых задач.
Белье, обувь, модульные бронежилеты: МО направило более 200 млн грн на адаптированную одежду для защитниц Украины08.05.25, 12:19 • 8430 просмотров