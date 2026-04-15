4 млрд долларов на усиление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БпЛА – Федоров о результатах “Рамштайна”

Киев • УНН

 • 692 просмотра

Партнеры выделяют более 5,5 млрд долларов на средства ПВО и беспилотники для ВСУ. Германия, Великобритания и другие страны объявили о масштабных пакетах помощи.

Министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал об итогах заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". В частности, партнеры предоставят 4 млрд долларов на усиление ПВО и более 1,5 млрд долларов на БпЛА. Об этом Федоров сообщил в Telegram, передает УНН

Главное по итогам заседания Контактной группы: Украина системно противодействует врагу и наращивает результат. Несмотря на одну из самых сложных зим и массированные атаки ракетами и дронами - мы выстояли. По заданию Президента усилили противовоздушную оборону, сдерживаем и истощаем врага на поле боя. Параллельно давим на экономику агрессора, в частности в энергетике, ограничивая его способность финансировать войну. Эти результаты - совместная работа с партнерами. Сегодня имеем новые взносы в PURL от Бельгии, Норвегии, Болгарии, Литвы и Эстонии 

- написал Федоров. 

В частности: 

  • Великобритания предоставляет крупнейший пакет поддержки в сфере дронов в этом году;
    • Германия инвестирует 4 млрд долларов в усиление ПВО. Еще 600 млн долларов предоставят на развитие возможностей deep strike и mid strike;
      • Нидерланды направляют 248 млн евро на БпЛА;
        • Норвегия выделяет 560 млн долларов на базовое обеспечение бригад дронами и 150 млн долларов на логистический хаб;
          • Испания направляет 215 млн евро в рамках SAFE и усиливает ПВО дополнительными ракетами к Patriot;
            • Канада делает взносы: 15 млн долларов в фонд NSATU, 42 млн долларов на чешскую инициативу и 17 млн долларов на критическое инженерное оборудование;
              • Литва выделяет 39 млн долларов на чешскую инициативу, 29 млн долларов на PURL, а также усиливает Силы обороны бронетехникой и поддерживает реабилитацию военных;
                • Бельгия направляет 75 млн евро на чешскую инициативу, 75 млн евро на немецкую инициативу ПВО и 85 млн евро на коалицию дронов. Также поддерживает F-16 и усиливает санкционное давление на российский теневой флот;
                  • Эстония присоединяется к усилению ПВО - 13 млн долларов на PURL.

                    Отдельно отмечаю инициативу по усилению ПВО, начатую Борисом Писториусом, - уже привлечено 2 млрд евро на срочные поставки. Также были важные сигналы поддержки от Великобритании, Германии и Канады относительно дальнейшего расширения сотрудничества. Сегодня представили партнерам новый проект для тренировки AI на боевых данных 

                    - добавил Федоров. 

                    Кроме того, Федоров заявил, что украинские приоритеты неизменны: 

                    • усиление ПВО;
                      • развитие дронов и ракет;
                        • обеспечение фронта боеприпасами повышенной дальности.

                          Напомним 

                          Следующая встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн" должна состояться в июне. Кроме того, Украина хочет через месяц провести закрытую встречу между заместителями министров, чтобы обсудить механизм PURL.

                          Антонина Туманова

