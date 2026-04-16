"Никакой нормализации такой россии быть не может": Зеленский направил месседж партнерам после атаки рф почти 700 дронами и баллистикой

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф на Украину, большая часть вражеской баллистики во время которой была направлена против Киева, подчеркнув необходимость давления на рф и выполнения обещаний партнеров, в том числе в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Еще одна ночь, которая доказывает, что россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ – нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами. Я благодарен тем в мире, кто работает с нами так и кто помогает Украине вовремя, полноценно и чувствуя, что каждое проявление поддержки действительно имеет значение для спасения людей. Спасибо Германии, Норвегии и Италии, с которыми мы уже достигли новых договоренностей о поддержке нашей ПВО. Работаем с Нидерландами по дополнительным поставкам - написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что утром был доклад командующего Воздушными силами ВСУ. "Было почти 700 российских дронов за день и вечер накануне и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью. Большая часть баллистики – против Киева. Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все. Есть попадания и повреждения обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших – мальчик, 12 лет ему было. Мои соболезнования родным и близким… По состоянию на это время известно и о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки", - указал Глава государства.

Никакой нормализации такой россии быть не может. Давление на россию должно работать. И важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате "Рамштайна" и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для "Патриотов" и других систем. Ожидаю доклад по результатам - указал Зеленский.

