ukenru
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Политика Cookie
Правила пользования
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2026

Погода
+17°
3м/с
38%
752мм
Графики отключений электроэнергии
Популярные новости
публикации
Реклама
УНН Lite
"Никакой нормализации такой россии быть не может": Зеленский направил месседж партнерам после атаки рф почти 700 дронами и баллистикой

Киев • УНН

 • 1600 просмотра

россия атаковала Украину сотнями дронов и баллистикой, что привело к гибели людей и ранениям 100 человек. Президент требует выполнения обещаний по ПВО.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф на Украину, большая часть вражеской баллистики во время которой была направлена против Киева, подчеркнув необходимость давления на рф и выполнения обещаний партнеров, в том числе в формате "Рамштайн", пишет УНН.

Еще одна ночь, которая доказывает, что россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ – нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами. Я благодарен тем в мире, кто работает с нами так и кто помогает Украине вовремя, полноценно и чувствуя, что каждое проявление поддержки действительно имеет значение для спасения людей. Спасибо Германии, Норвегии и Италии, с которыми мы уже достигли новых договоренностей о поддержке нашей ПВО. Работаем с Нидерландами по дополнительным поставкам

- написал Зеленский в соцсетях.

Президент указал, что утром был доклад командующего Воздушными силами ВСУ. "Было почти 700 российских дронов за день и вечер накануне и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью. Большая часть баллистики – против Киева. Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все. Есть попадания и повреждения обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших – мальчик, 12 лет ему было. Мои соболезнования родным и близким… По состоянию на это время известно и о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки", - указал Глава государства.

Никакой нормализации такой россии быть не может. Давление на россию должно работать. И важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате "Рамштайна" и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для "Патриотов" и других систем. Ожидаю доклад по результатам 

- указал Зеленский.

Юлия Шрамко

Война в УкраинеПолитика
Санкции
Военное положение
Война в Украине
Днепр (город)
Контактная группа по вопросам обороны Украины
Военно-воздушные силы Украины
MIM-104 Patriot
Норвегия
Италия
Германия
Нидерланды
Владимир Зеленский
Украина
Одесса
Киев