"Никакой нормализации такой россии быть не может": Зеленский направил месседж партнерам после атаки рф почти 700 дронами и баллистикой
Киев • УНН
россия атаковала Украину сотнями дронов и баллистикой, что привело к гибели людей и ранениям 100 человек. Президент требует выполнения обещаний по ПВО.
Президент Владимир Зеленский отреагировал на очередную массированную атаку рф на Украину, большая часть вражеской баллистики во время которой была направлена против Киева, подчеркнув необходимость давления на рф и выполнения обещаний партнеров, в том числе в формате "Рамштайн", пишет УНН.
Еще одна ночь, которая доказывает, что россия не заслуживает какого-либо смягчения глобальной политики и снятия санкций. россия делает ставку на войну, и именно таким должен быть ответ – нужно защищать жизнь всеми силами и нужно давить ради мира тоже всеми силами. Я благодарен тем в мире, кто работает с нами так и кто помогает Украине вовремя, полноценно и чувствуя, что каждое проявление поддержки действительно имеет значение для спасения людей. Спасибо Германии, Норвегии и Италии, с которыми мы уже достигли новых договоренностей о поддержке нашей ПВО. Работаем с Нидерландами по дополнительным поставкам
Президент указал, что утром был доклад командующего Воздушными силами ВСУ. "Было почти 700 российских дронов за день и вечер накануне и за ночь. Также были ракеты: 19 баллистических и еще крылатые ракеты этой ночью. Большая часть баллистики – против Киева. Удалось сбить 636 дронов и часть ракет. К сожалению, не все. Есть попадания и повреждения обычных домов. К сожалению, есть погибшие в Одессе, Киеве и Днепре. Среди погибших – мальчик, 12 лет ему было. Мои соболезнования родным и близким… По состоянию на это время известно и о 100 раненых из-за одной этой российской массированной атаки", - указал Глава государства.
Никакой нормализации такой россии быть не может. Давление на россию должно работать. И важно вовремя выполнять каждое обещание помощи для Украины. Есть много политических обязательств партнеров, которые уже были озвучены, но еще не реализованы. В том числе в формате "Рамштайна" и на двусторонней основе. Поручил командующему Воздушными силами связаться с теми партнерами, которые ранее давали обещания по ракетам для "Патриотов" и других систем. Ожидаю доклад по результатам
