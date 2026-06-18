Зеленский озвучил ежемесячные потери российской армии на войне в Украине

российская армия ежемесячно теряет на войне против Украины не менее 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.

По словам главы государства, потери оккупационных войск могут возрасти благодаря усилению украинских возможностей.

Сейчас россия платит за продолжение этой войны потерями по меньшей мере 30 тысяч солдат каждый месяц на линии фронта - убитыми и тяжелоранеными. И это количество будет расти по мере нашего улучшения возможностей останавливать российские атаки