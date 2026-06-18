Зеленский озвучил ежемесячные потери российской армии на войне в Украине
Киев • УНН
россия ежемесячно теряет 30 тысяч солдат убитыми и тяжелоранеными в Украине. Зеленский заявил об этом на Рамштайне и анонсировал рост потерь врага.
российская армия ежемесячно теряет на войне против Украины не менее 30 тысяч военных убитыми и тяжелоранеными. Об этом Президент Украины Владимир Зеленский заявил во время открытия заседания Контактной группы в формате "Рамштайн", передает УНН.
Детали
По словам главы государства, потери оккупационных войск могут возрасти благодаря усилению украинских возможностей.
Сейчас россия платит за продолжение этой войны потерями по меньшей мере 30 тысяч солдат каждый месяц на линии фронта - убитыми и тяжелоранеными. И это количество будет расти по мере нашего улучшения возможностей останавливать российские атаки
Президент также подчеркнул эффективность украинских военных и беспилотных систем.
Все наши типы дронов показывают сильные результаты, а наши пехотные и другие подразделения сражаются эффективно и храбро. И важно продолжать поддерживать это
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