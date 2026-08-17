Санду призвала Молдову помогать Украине с транзитом зерна, несмотря на недовольство фермеров

Президент Молдовы Майя Санду поддержала решение властей содействовать транзиту украинского зерна через страну, несмотря на обеспокоенность молдавских фермеров. Об этом Санду заявила в эфире "Радио Молдова", пишет УНН.

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Она подчеркнула, что Молдова не может отвернуться от Украины, которая продолжает выращивать и экспортировать зерно в условиях войны.

Если Украина не сможет продавать свою продукцию и не будет иметь денег на самооборону, то у нас будут большие проблемы, чем сегодня. Конечно, нам нужно подумать, как сделать так, чтобы наш сектор не пострадал слишком сильно, но в то же время мы не можем отвернуться от украинцев, которых здесь каждую ночь бомбят, а каждый день они просыпаются, выращивают зерно и сопротивляются. Своим сопротивлением они также защищают наш мир – заявила Майя Санду.

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Президент считает, что власти и фермеры могут найти решение, которое позволит обеспечить транзит украинского зерна и одновременно защитить интересы местных производителей.

Мы, очевидно, хотим, чтобы наши фермеры победили, и я уверена, что они победят. Но давайте не будем вмешиваться, когда наши соседи просят нас помочь им. Это возможность для нас помочь им. Другие государства помогают им гораздо больше – финансовой помощью, военной помощью. Именно здесь мы можем им помочь, этими транзитными маршрутами – заявила Санду.

12 августа правительство Молдовы сообщило о договоренности с Украиной о снижении на 50% тарифов на железнодорожный транзит украинских грузов. Скидка будет действовать с 10 августа по 31 декабря 2026 года. Власти ожидают, что это принесет молдавской железной дороге несколько миллионов евро дохода.

В то же время ассоциация "Forța Fermierilor" выступила против нынешнего подхода к транзиту украинской агропродукции. 17 августа фермеры заявили, что могут организовать "массовые" протесты, если власти не добьются прогресса в решении их требований до 21 августа.

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