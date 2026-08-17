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Санду закликала Молдову допомагати Україні транзитом зерна попри невдоволення фермерів

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Президентка Молдови Мая Санду підтримала рішення сприяти транзиту українського зерна, наголосивши на необхідності допомоги Україні. Уряд знизив тарифи на залізничний транзит на 50%, але фермери погрожують протестами.

Санду закликала Молдову допомагати Україні транзитом зерна попри невдоволення фермерів

Президентка Молдови Мая Санду підтримала рішення влади сприяти транзиту українського зерна через країну попри занепокоєння молдовських фермерів. Про це Санду заявила в ефірі "Радіо Молдова", пише УНН.

Деталі

Вона наголосила, що Молдова не може відвернутися від України, яка продовжує вирощувати та експортувати зерно в умовах війни.

Якщо Україна не зможе продавати свою продукцію і не матиме грошей на самозахист, то у нас будуть більші проблеми, ніж сьогодні. Звичайно, нам потрібно подумати, як зробити так, щоб наш сектор не постраждав надто сильно, але водночас ми не можемо відвернутися від українців, яких тут щоночі бомбардують, а щодня вони прокидаються, вирощують зерно та чинять опір. Своїм опором вони також захищають наш мир

– заявила Мая Санду.

Молдова знижує тарифи на транзит

Президентка вважає, що влада та фермери можуть знайти рішення, яке дозволить забезпечити транзит українського зерна і водночас захистити інтереси місцевих виробників.

Ми, очевидно, хочемо, щоб наші фермери перемогли, і я впевнена, що вони переможуть. Але давайте не будемо втручатися, коли наші сусіди просять нас допомогти їм. Це можливість для нас допомогти їм. Інші держави допомагають їм набагато більше – фінансовою допомогою, військовою допомогою. Саме тут ми можемо їм допомогти, цими транзитними маршрутами

– заявила Санду.

12 серпня уряд Молдови повідомив про домовленість з Україною щодо зниження на 50% тарифів на залізничний транзит українських вантажів. Знижка діятиме з 10 серпня до 31 грудня 2026 року. Влада очікує, що це принесе молдовській залізниці кілька мільйонів євро доходу.

Водночас асоціація "Forța Fermierilor" виступила проти нинішнього підходу до транзиту української агропродукції. 17 серпня фермери заявили, що можуть організувати "масові" протести, якщо влада не досягне прогресу у вирішенні їхніх вимог до 21 серпня.

Молдова отримає понад 100 перевірених в Україні бронемашин Senator та ізраїльські САУ06.07.26, 05:38 • 4604 перегляди

Степан Гафтко

ЕкономікаПолітикаСвіт
Війна в Україні
Мая Санду
Україна
Молдова