Нидерланды выделят Украине 500 млн евро на дроны и средства ПВО
Киев • УНН
Правительство Нидерландов предоставит 500 млн евро на закупку беспилотников и вооружения США. Половину суммы потратят на дроны от нидерландских компаний.
Правительство Нидерландов объявило о новом пакете поддержки Украины на сумму 500 млн евро, который предусматривает закупку беспилотников, средств противовоздушной обороны и другого вооружения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.
Детали
Согласно объявленным планам, 250 млн евро будут направлены на закупку беспилотников у нидерландских оборонных компаний.
Еще 250 млн евро Нидерланды инвестируют в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставку Украине вооружения американского производства.
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Новое обязательство увеличивает общий вклад Нидерландов в программу PURL до 1 млрд евро.
Вооружение и оборонные инновации
В рамках помощи Украина также получает оборудование для противовоздушной обороны, ракеты, боеприпасы для истребителей F-16 и других вооружений.
Кроме того, Нидерланды и Украина подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонных инноваций, что предусматривает развитие совместных проектов и технологического взаимодействия между странами.
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