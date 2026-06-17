Нидерланды выделят Украине 500 млн евро на дроны и средства ПВО

Правительство Нидерландов объявило о новом пакете поддержки Украины на сумму 500 млн евро, который предусматривает закупку беспилотников, средств противовоздушной обороны и другого вооружения. Об этом сообщает Reuters, пишет УНН.

Детали

Согласно объявленным планам, 250 млн евро будут направлены на закупку беспилотников у нидерландских оборонных компаний.

Еще 250 млн евро Нидерланды инвестируют в рамках инициативы PURL, которая предусматривает поставку Украине вооружения американского производства.

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Новое обязательство увеличивает общий вклад Нидерландов в программу PURL до 1 млрд евро.

Вооружение и оборонные инновации

В рамках помощи Украина также получает оборудование для противовоздушной обороны, ракеты, боеприпасы для истребителей F-16 и других вооружений.

Кроме того, Нидерланды и Украина подписали письмо о намерениях по сотрудничеству в сфере оборонных инноваций, что предусматривает развитие совместных проектов и технологического взаимодействия между странами.

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