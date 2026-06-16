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Зеленский и Мерц обсудили оборонную поддержку Украины и шаги, необходимые для достижения мира

Киев • УНН

 • 1144 просмотра

Зеленский и канцлер Мерц обсудили на саммите G7 укрепление ПВО и производство оружия. Лидеры скоординировали шаги для ослабления рф и вступления в ЕС.

Зеленский и Мерц обсудили оборонную поддержку Украины и шаги, необходимые для достижения мира

Президент Украины Владимир Зеленский и канцлер Германии Фридрих Мерц Владимир Зеленский и Фридрих Мерц обсудили оборонную поддержку Украины и шаги, необходимые для достижения мира. Об этом говорится на Официальном интернет-представительстве Президента Украины, передает УНН

В Эвиане, где в этом году проходит саммит Группы семи, Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с федеральным канцлером Германии Фридрихом Мерцем 

- говорится в сообщении. 

Отмечается, что Зеленский поблагодарил Германию за поддержку Украины и лидерство в вопросах усиления украинской ПВО и защиты людей от массированных российских атак.

Президент и федеральный канцлер обсудили дальнейшее укрепление противовоздушной обороны Украины, поставку дополнительных систем ПВО и ракет к ним, а также ситуацию на поле боя и результаты украинских дальнобойных санкций. Лидеры обменялись мнениями о шагах, которые могут еще больше ослабить способность россии продолжать войну и заставить ее сесть за стол переговоров. Владимир Зеленский и Фридрих Мерц говорили о работе над Drone Deal, дополнительных взносах Германии в программу PURL и сотрудничестве украинских и немецких компаний в производстве антибаллистики. Отдельное внимание – реализации того, о чем договорились во время сегодняшней встречи в формате G7 – Украина 

- отмечается в сообщении. 

Глава государства поблагодарил Германию за поддержку Украины на пути в Евросоюз. Лидеры обсудили важность решения об открытии первого переговорного кластера для Украины и Молдовы, которое накануне принял ЕС. Президент отметил, что наша страна уже полностью готова к открытию остальных пяти кластеров в этом месяце.

Напомним 

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил и поделился кадрами встречи с президентом США Дональдом Трампом на полях саммита G7 во французском Эвиане.

Павел Башинский

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